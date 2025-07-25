'Ты животное': нардепы набросились на Безуглую за ее пост о погибшем в ДТП Рущишине

Народный депутат (внефракционная) Марьяна Безуглая снова решила высказаться об умерших – на этот раз она с осуждением прокомментировала своего коллегу по Верховной Раде (фракция "Голос") Ярослава Рущишина, который погиб в ДТП 24 июля. Он, по ее словам, "был за все хорошее и против всего плохого" и "комендантский час на него не распространялся".

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"Мобилизовался бы или выступал за реформу армии, был бы в разы полезнее как воин или политик, считаю. А так..." – написала Безуглая в Facebook на следующий день после смерти коллеги. В комментариях многие читатели ее страницы – среди них и народные избранники – выразили возмущение неуместными комментариями.

В посте от 25 июля Безуглая заявила (далее цитируем):

"Просто наблюдение. Жизнь человека. Погиб народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Рущишин, который был за все хорошее, против всего плохого. Основал художественное объединение "Дзиґа", имел швейные фабрики, почетный сенатор Украинского католического университета, соучредитель Львовской бизнес-школы LvBS и так далее.

А вот как попал в парламент, ничем особым не отличился, не было его ни слышно, ни видно. Во время полномасштабной войны никаких проблем по обороне не поднимал. [Рустема] Умерова поддерживал. Зато трибуну по НАБУ блокировал!

Погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле Harley-Davidson ночью. Врезался в трактор. Рискованное поведение с соответствующим последствием. Комендантский час на нардепов не распространяется".

Далее политик написала, что "человека жалко, конечно, но не больше, чем наших защитников на фронте, которые сейчас без сроков службы в нереформированной армии". И после этого выразила "соболезнования" родным и близким Рущишина.

Многие народные депутаты отреагировали на пост. Наталья Пипа, парламентарий от "Голоса", взялась защищать однопартийца.

"Знаешь, Марьяна. Все нормальные люди знают: если ты что-то критикуешь, значит это точно стоит внимания и является ценностным и настоящим", – высказалась она.

Безуглая ответила: "[Юрий] Содоль и [Александр] Сырский поблагодарили. А что ты сделала для обороны, госпожа народный депутат Украины, коллега?"

В подобном духе она отвечала и другим комментаторам, которым не понравился пост. Безуглая чуть ли не у каждого спрашивала о результатах их работы.

"Марьяна, остановись! Просто остановись!" – обратилась народная избранница от "Батькивщины" Елена Кондратюк к авторке.

"Что не так я здесь сказала? Считаете свою жизнь ценнее жизни солдата? Что Вы, как народный депутат Украины и как вице-спикер украинского парламента с весомым влиянием, сделали для обороны?" – пыталась "контратаковать" Безуглая.

Кондратюк, очевидно, не выдержала: "Мои действия и поступки оценят люди! Твои тоже! Просто остановиться и не писать х*рни – это тоже поступок! Особенно для тебя!"

Нардеп Юлия Сирко от "Голоса" тоже вмешалась. "Ваше безумие и постоянная ложь о живых и мертвых дискредитируют не только персонально [Владимира] Зеленского, который привел Вас в политику, но и всех "слуг" и ВР", – высказала мнение она.

Сирко спросила, почему Безуглая сама бездействовала: не имела ни одной инициативы по подготовке к полномасштабному вторжению, будучи членом оборонного комитета; не имела и не имеет никаких конкретных инициатив по обороне и безопасности и закрывает глаза на "разворовывание друзьями оборонных средств"; почему до сих пор не мобилизовалась, "имея такой "неоценимый" опыт в оборонке и рассказывая всем где им нужно служить и как".

"А Славка оставьте покоиться в мире и покое. Он умер в ДТП до комендантского часа и не из-за скорости или плохого зрения, а потому, что имел проблему с сердцем", – обратилась политик к коллеге.

Безуглая заявила ей, что "не прячется, постоянно отчитывается и не молчит". Мол, сейчас она "мобилизовала себя к войне за государство ежедневно". "Но имею опыт и мобилизации в ВСУ, когда большинство народных депутатов не имеют вообще, тем более женщины", – ответила скандальная народная избранница.

"О Рущишине. Да, погиб. И это трагедия. Но как публичный человек, как депутат, он имел обязанность отвечать перед обществом, как живет, что поддерживает, какие решения лоббирует или блокирует... Уважение к памяти не означает ложь о наследии", – объяснила свою позицию Безуглая.

Депутат ВР Алексей Мовчан ("Слуга народа") решил не спорить с коллегой, а просто резко высказаться: "Какая же ты к*нченая". На этот комментарий Безуглая решила не отвечать.

Правозащитница, член правления Благотворительного фонда "Восток SOS" Александра Дворецкая предположила, что у нардепа "проблемы с эмпатией и чувством такта". "Удалите это позорное сообщение", – дала совет она.

"Доказательства, аргументы по существу? Деятельность нардепа в войну?" – переспросила авторка.

"Это пишет депутат, которая буквально вчера объясняла, что не мобилизуется, потому что нужна Рада и она – в ней. "Считаете, нардепы должны быть мобилизованными, а Рада закрыта как институт?" – писала она. Сейчас она же обвиняет погибшего нардепа, что тот не мобилизовался. Ни дня без лютого кринжа", – прокомментировал журналист Даниил Мокрик.

Лидер черкасской ячейки партии "Голос" Виктор Евпак также вступился за однопартийца Рущишина. "Скоро в словарях будет новое определение. "Марьяна Безуглая" – боже, какое к*нченое", – попытался он пошутить.

"Что я не так сказала? Не гоняйте на мотоциклах в военное время, если в том нет боевой необходимости", – отреагировала народная избранница.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослав Рущишин попал в ДТП около 21:45 в четверг, 24 июля, вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области. Нардеп управлял Harley-Davidson и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении. Предварительно, он умер в карете скорой помощи.

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