'До последнего вздоха верили в победу': в боях за Украину погибли трое черкасских полицейских. Фото

В борьбе за свободу и независимость Украины Национальная полиция понесла болезненную потерю. На фронте погибли трое полицейских, которые с первого дня войны были рядом с побратимами на самых тяжелых направлениях.

Видео дня

Андрей Синеок, Константин Биньковский и Дмитрий Соболев отдали свою жизнь за страну, в которую верили до последнего вздоха. Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

Андрей Синеок

Старшему лейтенанту полиции было всего 28 лет. Он начинал службу в секторе реагирования патрульной полиции, а когда стране понадобилась его защита – без колебаний стал в ряды стрелкового батальона.

Дома его ждали родители, жена и маленький сын, который навсегда остался без родительской любви и защиты.

Константин Биньковский

Капитан полиции, 36 лет. Его путь был примером мужества и верности присяге. Работал оперативником криминальной полиции, инспектором-дежурным. В 2023 году добровольно присоединился к штурмовому полку "Сафари" бригады Национальной полиции "Лють", а с 2024-го служил в батальоне спецопераций "Эней". Он всегда был там, где тяжелее всего, шел в бой, чтобы другие имели шанс жить в мире.

Дмитрий Соболев

Капитан полиции, 28 лет. Служил оперативником криминальной полиции, а затем – бойцом батальона особого назначения. В 2025 году присоединился к подразделению КОРД. Дмитрий был сильным, спортивным, всегда участвовал в соревнованиях и был примером для коллег. Его смерть стала непоправимым ударом для семьи и близких.

"Трое черкасских полицейских стояли бок о бок с побратимами на самых сложных участках фронта и до последнего вздоха верили в Победу. Полиция Черкасской области в трауре. Андрей, Константин, Дмитрий – это наши братья, чьи голоса мы больше никогда не услышим, чьих улыбок больше не увидим. Они навсегда останутся в строю, в нашей памяти, в наших сердцах", – отметили в пресс-службе.

Провести Героев в последний путь можно будет 18 сентября в 10:00 в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Черкассах.

Напомним, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Киева Сергей Гнитий. Сердце храброго правоохранителя остановилось 16 сентября. Правоохранитель был родом из Черниговской области. С 1999-го по 2006 год служил в рядах Вооруженных сил Украины и затем перешел на службу в правоохранительные органы. Герой был по образованию учителем истории, поэтому как никто знал цену, которую заплатила страна за свою независимость, и сложный путь ее борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Андрей Павлюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!