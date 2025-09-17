Навсегда в строю: на фронте погиб полицейский из Киева Сергей Гнитий. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб полицейский из Киева Сергей Гнитий. Сердце храброго правоохранителя остановилось 16 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"На фронте погиб столичный полицейский Сергей Гнитий, который мужественно защищал Украину от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Правоохранитель был родом из Черниговской области. С 1999 по 2006 годы служил в рядах Вооруженных сил Украины и затем перешел на службу в правоохранительные органы. Герой был по образованию учителем истории, поэтому как никто знал цену, которую заплатила страна за свою независимость, и сложный путь ее борьбы.

Более 17 лет он отдал службе в полиции охраны и в 2024 году без колебаний присоединился к полку полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП Киева, где служил полицейским-водителем, выполняя задачи на передовой линии в Донецкой области.

Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Гнития трагически оборвалась 16 сентября 2025 года вблизи Константиновки. В бронемашину, за рулем которой ехал полицейский, попал вражеский FPV-дрон. Теперь ему навсегда 44.

"Без отца осталась 16-летняя дочь, без мужа – любимая жена, родители – без сына. Для них он был целым миром, опорой и гордостью. Для побратимов – надежным товарищем, примером чести и верности. Для Украины – верным сыном Родины, который до последнего вздоха защищал ее суверенитет. Мы склоняем головы в скорби по Герою, за его путь, его преданность и сердце, которое билось для людей и для страны. Светлая память о Сергее будет жить в родных, друзьях, коллегах и побратимах. Навсегда в строю", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Андрей Павлюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

