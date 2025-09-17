Без отца остались две дочери: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Павлюка. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Андрей Павлюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 21 июля 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"Общество, к сожалению, имеем еще одну трагическую весть с фронта. С глубокой скорбью сообщаю, что в борьбе за независимость Украины погиб житель Ирпеня – солдат Андрей Николаевич Павлюк, 1991 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Киеве, учился в авиационном университете, работал на заводе "Антонов", где в свое время восстанавливал легендарную "Мрию". Вместе с женой воспитывал двух дочерей. В 2022 году семья обрела новый дом в городе Ирпень.

Андрей Николаевич служил стрелком роты штурмового специализированного батальона. 21 июля 2024 года, выполняя боевую задачу по выявлению и уничтожению сил противника в районе населенного пункта Торецк Донецкой области, он героически погиб.

"Только сейчас ДНК-тест окончательно подтвердил эту страшную потерю", – добавила Макеева.

Церемония прощания с Героем состоится в пятницу, 19 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Алексей Недобуга. Сердце храброго украинского воина остановилось 3 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!