До крайнего срока осталась всего неделя: что обязательно должны сделать оборонные предприятия, имеющие статус критически важных

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, получившие статус критически важных по решению Министерства обороны Украины, должны подтвердить его до 10 августа 2026 года. В случае своевременной подачи документов действие статуса и резервирование военнообязанных работников сохранятся в пределах установленных сроков.

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В то же время для отдельных категорий предприятий предусмотрены различные требования к пакету документов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Пересмотр ранее принятых решений осуществляется в соответствии с постановлениями Кабинета Министров № 692 от 30 мая 2026 года и № 862 от 1 июля 2026 года.

Большинство предприятий могут воспользоваться упрощенной процедурой подтверждения без повторной подачи полного пакета документов. Она распространяется на исполнителей и соисполнителей государственных контрактов, резидентов Defence City, производителей взрывчатых веществ и боеприпасов, а также отдельные предприятия ОПК, авиастроительной и космической отраслей, которые были определены как важные для национальной экономики.

Для подтверждения статуса такие предприятия должны подать заявление о соответствии установленному критерию (если это предусмотрено для их категории), справку о средней заработной плате работников за предыдущий месяц и налоговый расчет сумм дохода. Для исполнителей государственных контрактов и производителей боеприпасов также необходимо предоставить информацию о сроке действия соответствующего договора или совместного решения с Министерством обороны.

Отдельный порядок установлен для предприятий, получивших статус критически важных благодаря грантовой поддержке BRAVE1. Они должны пройти полное переподтверждение и подать письмо-обращение, копию грантового договора с Фондом развития инноваций, а также документальное подтверждение получения грантовых средств. После рассмотрения документов Министерство обороны примет решение о подтверждении или отмене статуса.

Если предприятия, для которых предусмотрена упрощенная процедура, не подадут документы до 10 августа, с 1 сентября 2026 года их статус критически важных будет отменен. Вместе с этим аннулируется и бронирование военнообязанных работников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на военную службу. В то же время действующее законодательство предусматривает перечень оснований, дающих право на отсрочку от мобилизации.

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