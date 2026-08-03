Кто может получить отсрочку от мобилизации в августе: полный список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на военную службу. В то же время действующее законодательство предусматривает перечень оснований, дающих право на отсрочку от мобилизации.

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Воспользоваться ею могут отдельные категории граждан, в частности по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, учебе или другим определенным законом причинам. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Во время действия военного положения право на отсрочку от мобилизации имеют военнообязанные, состоящие на воинском учете и соответствующие условиям, определенным Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, отсрочка предусмотрена для следующих категорий граждан:

– родителей, воспитывающих троих и более детей, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов;

– лиц, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетнего ребенка;

– родителей или законных представителей детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

– опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

– граждан, постоянно ухаживающих за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, если нет других лиц, способных обеспечить такой уход.

Также право на отсрочку имеют один из супругов, если второй уже проходит военную службу, а в семье есть несовершеннолетний ребенок, а также граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при защите Украины. К этой категории относятся и украинцы, вернувшиеся из российского плена.

Медицинские и служебные основания для отсрочки

От мобилизации освобождаются и лица, имеющие медицинские основания. В частности, это граждане с инвалидностью I, II или III группы, а также военнообязанные, которых военно-врачебная комиссия признала временно негодными к службе.

Такая отсрочка предоставляется на срок до одного года, после чего необходимо повторно пройти медицинское обследование.

Закон также предусматривает отсрочку для отдельных категорий государственных служащих. Это члены правительства, их заместители, руководители центральных органов власти, народные депутаты, судьи и ряд должностных лиц Офиса президента, Верховной Рады и Кабинета министров.

Отсрочка для студентов и работников образования

Отдельные гарантии действуют для учащихся. Мобилизации не подлежат студенты профессиональных, специализированных довузовских и высших учебных заведений, докторанты, а также врачи-интерны.

Кроме того, право на отсрочку имеют педагогические работники школ, учреждений профессионального и предвузовского образования, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Как оформить отсрочку

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, прежде всего необходимо подготовить документы, подтверждающие право на неё. Это могут быть:

– свидетельства о рождении детей;

– медицинские заключения;

– решения ЛКК, ВЛК или МСЭК;

– справки с места работы или учебы;

– документы о бронировании, если оно оформлено.

Подать заявление можно через приложение Резерв+. Для этого необходимо:

– обновить военно-учетные данные;

– выбрать в соответствующем разделе основание для отсрочки;

– добавить необходимые документы и отправить запрос.

После проверки информации система сформирует электронную справку с QR-кодом, подтверждающую предоставление отсрочки.

Если необходимое основание ещё не доступно в электронном формате или человек не пользуется смартфоном, оформить отсрочку можно через любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого необходимо:

– паспорт;

– регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

– документы, подтверждающие право на отсрочку.

Сотрудники ЦНАП передадут пакет документов в ТЦК, после чего заявитель сможет получить решение в бумажном или электронном виде.

Если основанием для отсрочки является состояние здоровья, обязательным условием остается прохождение военно-врачебной комиссии. Именно заключение ВВК, а в случае инвалидности – соответствующий документ МСЭК, является юридическим основанием для оформления отсрочки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Министерство обороны Украины запустило новый учебный курс "Военное лидерство" в приложении "Армия+". Программа направлена на развитие управленческих навыков военнослужащих и эффективную работу в подразделениях.

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