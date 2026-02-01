До -30 мороза: чем удивит погода украинцев в понедельник, 2 февраля. Карта

В первый понедельник февраля месяц сразу начнет оправдывать свое название. В Украине ожидается максимальное похолодание. Кое-где столбики термометров опустятся до минус 30.

Впрочем, синоптики давно прогнозировали аномальное похолодание. Также в Укргидрометцентре предупредили о том, что на дорогах надо быть осторожными, возможна гололедица.

"Холодная без осадков погода с температурой ночью 18-23°С мороза(в северной части и на Харьковщине 22-27°С, местами 30°С)", – говорится в сообщении.

Днем синоптики прогнозируют 13-18°С мороза. На юге и юго-востоке ночью 12-17°С, днем 6-11° мороза. В Крыму и на Закарпатье ночью ожидается 3-8°С, днем 0-5°С мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 2 февраля ожидается холодная погода, но без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 22-27°С мороза, местами 30°С. Днем 13-18°С мороза. В Киеве ночью 22-24°С, днем 14-16°С мороза.

Синоптики предупреждают о холодах

Специалисты неоднократно повторяли: после короткой оттепели Украину снова накроет волна арктического похолодания, которое начнется с конца января и продержится даже в начале февраля.

Синоптик Иван Семилит заявил, что под влиянием противостояния южного теплого циклона с центром над Приазовьем и мощного холодного антициклона, центр которого расположен над Финляндией, в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидается сухая погода с умеренным морозом.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025-го в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

