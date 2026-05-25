До +29, но с дождями в некоторых регионах: какой будет погода в Украине 25 мая. Карта

В понедельник, 25 мая, в Украине сохранится жаркая погода. Но в некоторых областях будет дождливо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что температура воздуха будет до +29. Также ожидается переменнаяоблачность.

"Ночью на северо-востоке страны, днем в восточных, местами южных, Днепропетровской области и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза", – рассказали синоптики.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С. На Закарпатье и юге страны до 29°С. В Карпатах ночью 8-13°С, днем 15-20°С.

В Киеве и области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Напомним, в сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле, в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

Также OBOZ.UA сообщал, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

