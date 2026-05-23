Погоду будет определять воздух из Скандинавии: синоптики сказали, заденет ли Украину аномальная жара в мае

В сети начали распространяться сообщения об аномальной жаре, которая надвигается на Европу. На самом деле, в отличие от западноевропейских стран, Украину от высоких температур защитит прохладный воздух из Скандинавии.

В ближайшие дни погода обещает быть комфортной, а в лето Украина будет вступать с температурой даже ниже климатической нормы. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Жара Украину пока будет обходить стороной

В Укргидрометцентре решили успокоить украинцев, которых могли обеспокоить сообщения об аномальной жаре, накрывающей Европу.

"В медиа сейчас активно распространяют информацию о волне жары в странах Западной Европы. Но стоит помнить:прогнозы для Испании, Франции или Великобритании – это не прогноз для Украины! Украинский гидрометеорологический центр предоставляет официальные прогнозы именно по территории Украины", – отмечается в сообщении.

В Укргидрометцентре утверждают, что высокие температуры пока нашу страну будут обходить стороной.

"В противовес западной Европе, на территорию Украины будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии. Погода будет преимущественно комфортной +21...+27°. Кое-где будут проходить кратковременные дожди и грозы. А в конце мая температура снизится и будет ниже климатической нормы для этого времени", – отметили в Укргидрометцентре.

Напоследок там призвали ориентироваться именно на официальные прогнозы УкрГМЦ и не волноваться из-за громких заголовков о погоде в других странах Европы

