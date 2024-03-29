До 24 градусов тепла, но есть нюанс: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 30 марта

В субботу, 30 марта, в Украине ожидается теплая погода. Однако в некоторых регионах возможны грозы и сильные порывы ветра, из-за чего там объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В субботу в Украине ожидается переменная облачность без осадков, за исключением небольших дождей на востоке страны ночью.

В то же время в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях возможны грозы.

Ветер будет преимущественно южным, но в восточных областях ночью и восточнее страны он будет северо-западным. Порывы ветра в Карпатах и отдельных областях востока страны могут достигать 15-20 м/с. Уровень опасности определен как желтый.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а днем ожидается от 16 до 21 градусов. На западе страны будет теплее до 24 градусов тепла, а на высокогорье Карпат и побережье морей - от 11 до 16.

В Киевской области также ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет южным со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем от 16 до 21. В столице ночная температура удержится в районе 4-6 градусов тепла, а дневная - от 18 до 20 градусов.

С 29 марта по 2 апреля, из-за весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие повышения уровней воды, что может привести к затоплению поймы и низменных территорий. Также ожидается повышение уровня воды на реке Прут от Коломыи до государственной границы.

В течение следующих двух суток в Украине не будет осадков. Ветер преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с, но в некоторых восточных регионах порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет от 4 до 11 градусов тепла, а днем – от 16 до 22. На западе страны будет теплее, до 23-26 градусов.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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