Настоящее тепло или холод? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на апрель

В течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой.

Даже в ночное время суток в апреле не предвидится заморозков. Об этом сообщает Meteoprog.

В Киеве в течение апреля будет преимущественно пасмурная погода. Временами в украинской столице будет идти дождь. Вместе с тем синоптики пока что не прогнозируют существенных осадков.

Температура воздуха будет достаточной высокой, в конце месяца столбики термометров поднимутся аж до 22 градусов тепла. Однако в начале апреля будет привычная для этого месяца температура в пределах +10 градусов. Ночью в Киеве апрельская температура опустится до +2…+3 градусов, но уже к концу месяца ночью станет существенно теплее.

В Одессе в апреле будет незначительно теплее, чем в столице. В то же время здесь синоптики прогнозируют больше солнечных дней. Ясная погода в течение всего месяца будет чередоваться с пасмурными днями. При этом синоптики обещают в Одессе всего несколько дождливых дней в апреле.

В начале месяца в Одессе прогнозируется +12…+14 градусов, а ночная температура будет в пределах 3-6 градусов тепла. Такие температурные показатели сохранятся вплоть до конца месяца.

Лишь в последних числах апреля синоптики прогнозируют в Одессе потепление до +21 градуса. Также поднимется и ночная температура. Столбики термометров в ночное время будут показывать 8-9 градусов тепла.

Во Львове в течение апреля будет больше дождя. В этом месяце синоптики прогнозируют всего несколько солнечных дней.

Температура воздуха во Львове будет колебаться от +9 в начале до +20 в конце апреля. Потепление синоптики прогнозируют с середины месяца.

В то же время ночи во Львове будут прохладными в течение всего апреля. Даже в конце месяца по прогнозу синоптиков здесь ожидается всего +5…+7 градусов. При этом дневная температура будет существенно выше. Столбики термометров во Львове в конце апреля покажут +18…+20 градусов.

В Полтаве температура воздуха в апреле не претерпит существенных изменений по сравнению с другими регионами. Здесь так само будет мало солнечных дней. В то же время синоптики пока что не прогнозируют существенных осадков.

В начале месяца в Полтаве ожидается +9…+14 градусов. Повышаться температура начнет только под конец месяца. В 20-х числах апреля синоптики прогнозируют +18…+21 градус.

При этом ночью в Полтаве будет достаточно холодно. В начале апреля прогнозируется всего 2-3 градуса тепла.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха не исключает погодных сюрпризов до конца марта, однако сейчас, по ее данным, фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

Напомним, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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