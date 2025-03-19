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Для салатов, пасты и рыбы: самый полезный и вкусный соус песто из базилика за 3 минуты
Самый вкусный домашний соус для салатов, а также идеально подойдет к рыбе – песто, из базилика, с орешками и лимоном. Для яркого вкуса добавьте чеснок, тертый пармезан.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пикантного домашнего соуса песто из свежего базилика.
Ингредиенты:
- 50 г. базилика
- 80 г. кешью
- 3 зубчика чеснока
- 100 мл. оливкового масла (можно больше, регулируем консистенцию по желанию)
- 100 г. пармезана
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте базилик, переложите в блендер, добавьте орешки, чеснок, перебейте.
2. Добавьте тертый сыр, масло и еще раз перебейте.
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