Для салатов, пасты и рыбы: самый полезный и вкусный соус песто из базилика за 3 минуты

Самый вкусный домашний соус для салатов, а также идеально подойдет к рыбе – песто, из базилика, с орешками и лимоном. Для яркого вкуса добавьте чеснок, тертый пармезан.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пикантного домашнего соуса песто из свежего базилика.

Ингредиенты:

50 г. базилика

80 г. кешью

3 зубчика чеснока

100 мл. оливкового масла (можно больше, регулируем консистенцию по желанию)

100 г. пармезана

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте базилик, переложите в блендер, добавьте орешки, чеснок, перебейте.

2. Добавьте тертый сыр, масло и еще раз перебейте.

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