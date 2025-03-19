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Для салатов, пасты и рыбы: самый полезный и вкусный соус песто из базилика за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
519
Для салатов, пасты и рыбы: самый полезный и вкусный соус песто из базилика за 3 минуты

Самый вкусный домашний соус для салатов, а также идеально подойдет к рыбе – песто, из базилика, с орешками и лимоном. Для яркого вкуса добавьте чеснок, тертый пармезан. 

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Как приготовить соус песто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пикантного домашнего соуса песто из свежего базилика. 

Рецепт соуса

Ингредиенты: 

  • 50 г. базилика
  • 80 г. кешью
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 мл. оливкового масла (можно больше, регулируем консистенцию по желанию)
  • 100 г. пармезана
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте базилик, переложите в блендер, добавьте орешки, чеснок, перебейте.

Приготовление соуса

2. Добавьте тертый сыр, масло и еще раз перебейте.

Готовый соус

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