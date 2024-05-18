Для переселенцев в Шполе началась выдача помощи от Фонда Рината Ахметова

В Шполу Черкасской области эвакуировалось немало жителей из самых горячих точек страны. Недавно Фонд Рината Ахметова направил в этот город помощь. Ее могут получить самые незащищенные категории переселенцев, проживающих здесь.

В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU