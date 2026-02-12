В пищевой промышленности, где даже малейшая ошибка может привести к значительным финансовым потерям, компании, которые специализируются на высокорисковых проектах, занимают особую роль. Одна из таких компаний – i2FOODS, а ключевая фигура в ее развитии – Игорь Юрченко, директор и совладелец. Его управленческие решения определяют, какие производственные линии получают новые технологии, как работают эти линии и какие финансовые результаты в итоге видят владельцы бизнеса.

i2FOODS сотрудничает с производителями снеков, хлебобулочных изделий и кондитерских товаров, где даже несколько процентов лишних потерь сырья или остановка оборудования могут обернуться серьезными финансовыми рисками. Ключевые заказчики компании включают такие крупные бренды, как кондитерская фабрика "Ярич", которая производит до 1,9 тыс. т/месяц, а также SouthFood LLC – производителя с автоматизированными линиями производительностью до 2,5 т/ч, поставляющего свою продукцию в супермаркеты по всему миру. На международном уровне под руководством Игоря Юрченко i2FOODS реализовала значительные проекты для Bikaji Foods – одного из крупнейших производителей традиционных снеков в Индии, имеющего производственные мощности более 300 тыс. тонн в год, а ее продукция экспортируется на десятки рынков по всему миру.

Автоматизация на Bikaji Foods и влияние на рынок Индии

Одним из важных достижений под руководством Игоря Юрченко стала автоматизация процессов на производстве Bikaji Foods. Этот шаг оказал прямое влияние на рынок Индии, позволив значительно снизить цены на продукцию.

Благодаря автоматизации i2FOODS смогла помочь Bikaji Foods оптимизировать производственные потоки и уменьшить затраты на энергопотребление. Это позволило компании снизить цены на свою продукцию, что, в свою очередь, сделало продукт доступными для более широкого круга потребителей. Снижение цен на продукцию повлияло на увеличение ее доступности для среднего класса и менее обеспеченных слоев населения Индии, что создало новый спрос и позволило Bikaji Foods укрепить свои позиции на внутреннем рынке.

Кейс с заменой оборудования для Snack Production

Одним из ключевых проектов под руководством Юрченко стало значительное обновление производственной линии для группы Snack Production. Была проведена замена устаревшей советской непрерывной тестомесильной линии на современное оборудование. В результате этого решения были снижены энергозатраты на 30% и улучшен контроль параметров теста, что обеспечило стабильность качества готового продукта на высоких объемах производства.

Этот результат является непосредственным следствием стратегических решений Юрченко по автоматизации и оптимизации процессов.

Инновационный подход: ИИ-анализ и его влияние

Другим важным достижением Юрченко является внедрение ИИ для анализа производственных процессов i2FOODS. Это позволило повысить общую эффективность компании на 7%.

Подготовка к международной выставке IBIE 2022

Одним из важных этапов для i2FOODS стала подготовка к участию в международной выставке IBIE 2022 в Лас-Вегасе – одной из крупнейших площадок для хлебопекарной и зерновой индустрии. Хотя участие в выставке было отменено для Игоря Юрченко это стало не разочарованием, а подтверждением того, что компания достигла нового уровня развития и готова конкурировать с глобальными лидерами рынка.

Лидерство и стратегическое управление

Роль Игоря Юрченко в i2FOODS выходит далеко за рамки традиционного корпоративного руководства. Он отвечает за стратегическое развитие компании. Юрченко стал стратегом, антикризисным менеджером и публичным лицом компании.