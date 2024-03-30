Дежурная птичка: воины получили от Стального фронта Ахметова беспилотный авиационный комплекс 'Сыч'

Милитарная инициатива "Стальной Фронт Рината Ахметова" передала бойцам Главного управления разведки, защищающим запорожское направление сверхмощную птичку – беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Сыч". "Птичка" поможет защищать запорожское направление, сообщили в "Стальной фронте".

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что "Сычи" используются для ведения разведки в глубоком тылу противника, а также нанесения ударов по точечным целям – бронетехнике, небольшим фортификационным сооружениям и группам личного состава врага.

"Беспилотная система "Сыч" используется нами уже достаточно продолжительный промежуток времени. Она показала себя как надежное и смертоносное оружие", – рассказал Кирилл Буданов.

Такие "птички" обладают высокими тактико-техническими характеристиками. БпАК большой дальности "Сыч" способен преодолеть расстояние до 200 километров, находясь в воздухе более двух часов и обеспечивая при этом качественную фотосъемку. Это означает, что беспилотник может осуществлять разведку в глубокий тыл оккупированных территорий, а иногда даже на территорию приграничных областей России.

"Работает "Сыч" в глубоком тылу противника, и днем, и ночью. Оборудована великолепной системой связи и имеет определенные уловки, которые позволяют "обманывать" российские РЭБы. На фронте их немного, но они есть и уже доказали свою эффективность во время проведения разведки и поражения врага в том числе и на временно оккупированных территориях Украины", – отметил командир ударно-аэроразведочной группы на псевдо "Марат" при получении БпАК.

По словам защитников, помощь от крупных компаний существенно важна, потому что война сейчас на очень высоком технологическом уровне.

"Нам не нужно отставать от врага в этом плане. Такие средства, как "Сыч", помогут собрать максимально важную информацию стратегического уровня о том, что происходит в тылу противника. Все эти данные мы используем в дальнейшей работе и в конечном итоге – сохраняем жизнь наших воинов и качественно выполняем боевые задания", – добавил "Марат".

Напомним, с началом большой войны Ринат Ахметов и его бизнесы направили в поддержку военных и гражданских свыше 7,6 млрд грн.