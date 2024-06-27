Деньги ГУЛАГа: как в СССР появилась вторая валюта

Для несогласных с большевистским режимом советские власти создали особые места заключения. ГУЛАГ – это система исправительно-трудовых лагерей, существовавшая в СССР. Исследователи говорят, что на начало 1950-х годов украинцы составляли пятую часть узников ГУЛАГа.

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Узников было настолько много, что в СССР даже появилась вторая полулегальная валюта – лагерные боны. OBOZ.UA рассказывает, как действовала расчетная система ГУЛАГа и за что можно было получить эти квитанции.

Валюта ГУЛАГа

Лагерные боны были отпечатаны на бумаге с водяными знаками, без индивидуальных номеров. Это были квитанции лагерей особого назначения Объединенного государственного управления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР.

В 1929 году состоялся первый выпуск – вышли номиналы в 2, 5, 20, 50 копеек и 1, 3, 5 рублей. На лицевой стороне была надпись: "Лагеря Особого Назначения ОГПУ/Расчетная квитанция", номинал и факсимильные подписи члена коллегии ОГПУ СССР и начальника финотдела ОГПУ.

Расчетная система ГУЛАГа

Лагерными бонами руководство ГУЛАГа могло выдавать заключенным зарплаты или премии за перевыполнение плана.

Кстати, факт существования лагерной валюты в СССР тщательно скрывали. Об этом стало известно только в конце 1980-х. Конечно, выпуск таких квитанций носил полулегальный характер. Исследователи говорят, что часто валюта ГУЛАГа выпускалась по инициативе начальника зоны без строгого контроля со стороны НКВД.

Лагерные боны стали частью теневой экономики ГУЛАГа. Это даже было официальным поводом к громкому расследованию в 1936 году, в ходе которого расстреляли главу НКВД Генриха Ягоду.

В мемуарах узников и художественной литературе встречаются описания вариантов использования валюты ГУЛАГа. За работу денег не платили, но в некоторых лагерях в конце месяца составляли списки на премию, по усмотрению начальников. За боны можно было купить продукты в магазине или получить дополнительную порцию в лагерной столовой. Даже за случайно прожженную у костра одежду налагали штраф, лишая возможности покупать продукты.

До внедрения бон в лагерях также существовали подобные квитанции: на них писали от руки имя, фамилию заключенного и выданную сумму.

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