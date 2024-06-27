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Деньги ГУЛАГа: как в СССР появилась вторая валюта

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
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Деньги ГУЛАГа: как в СССР появилась вторая валюта

Для несогласных с большевистским режимом советские власти создали особые места заключения. ГУЛАГ – это система исправительно-трудовых лагерей, существовавшая в СССР. Исследователи говорят, что на начало 1950-х годов украинцы составляли пятую часть узников ГУЛАГа.

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Узников было настолько много, что в СССР даже появилась вторая полулегальная валюта – лагерные боны. OBOZ.UA рассказывает, как действовала расчетная система ГУЛАГа и за что можно было получить эти квитанции.

Валюта ГУЛАГа

Лагерные боны были отпечатаны на бумаге с водяными знаками, без индивидуальных номеров. Это были квитанции лагерей особого назначения Объединенного государственного управления (ОГПУ) при Совнаркоме СССР.

Деньги ГУЛАГа: как в СССР появилась вторая валюта

В 1929 году состоялся первый выпуск – вышли номиналы в 2, 5, 20, 50 копеек и 1, 3, 5 рублей. На лицевой стороне была надпись: "Лагеря Особого Назначения ОГПУ/Расчетная квитанция", номинал и факсимильные подписи члена коллегии ОГПУ СССР и начальника финотдела ОГПУ.

Расчетная система ГУЛАГа

Лагерными бонами руководство ГУЛАГа могло выдавать заключенным зарплаты или премии за перевыполнение плана.

Кстати, факт существования лагерной валюты в СССР тщательно скрывали. Об этом стало известно только в конце 1980-х. Конечно, выпуск таких квитанций носил полулегальный характер. Исследователи говорят, что часто валюта ГУЛАГа выпускалась по инициативе начальника зоны без строгого контроля со стороны НКВД.

Деньги ГУЛАГа: как в СССР появилась вторая валюта

Лагерные боны стали частью теневой экономики ГУЛАГа. Это даже было официальным поводом к громкому расследованию в 1936 году, в ходе которого расстреляли главу НКВД Генриха Ягоду.

В мемуарах узников и художественной литературе встречаются описания вариантов использования валюты ГУЛАГа. За работу денег не платили, но в некоторых лагерях в конце месяца составляли списки на премию, по усмотрению начальников. За боны можно было купить продукты в магазине или получить дополнительную порцию в лагерной столовой. Даже за случайно прожженную у костра одежду налагали штраф, лишая возможности покупать продукты.

До внедрения бон в лагерях также существовали подобные квитанции: на них писали от руки имя, фамилию заключенного и выданную сумму.

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