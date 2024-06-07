Мечтавшая о войне страна: как в СССР детей готовили умирать за 'родину'

Одной из ярких характеристик СССР является не только дефицит, цензура и т.д., но и милитаризация сознания. Система с раннего возраста приучала детей к мысли о войне как о чем-то неизбежном и героическом.

Так называемый патриотизм в Советском союзе был невероятно обезображен. О том, как с помощью книг и пропаганды власти воспитывали ресурс для войны, рассказывает блоггер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

Идеологическое воспитание детей в Советском Союзе не было направлено на формирование поколения, готового в любой момент защищать свою Родину. Власть создавала своеобразных ментальных рабов, которые не задавали бы лишних вопросов, стреляли бы в тех, в кого приказали и гордились этим.

Советские солдаты даже не понимали, за что они воюют. К примеру, когда советские танкисты ворвались в Чехословакию, они считали, что пришли "освобождать братьев от фашистов", а советская десантура в Афганистане оправдывалась тем, что если бы они не пришли, то пришли бы солдаты НАТО.

Казалось бы, взрослые люди должны иметь критическое мышление и анализировать ситуацию. Но те, кого с детства учили ходить строем, подчиняться и слушаться, оказались не в состоянии делать логические выводы.

Пропаганда войны для малышей

Пропагандистская литература была рассчитана на детей всех возрастов. Для совсем малышей существовала книга "Наша армия родная". В ней можно увидеть сплошную романтизацию военного дела, создающую иллюзию, что война – это не только что-то неизбежное, но и что-то очень родное.

Также детские стишки были исполнены цинизма. В них речь шла о "самой мирной советской армии", которая всех защищает и никому не угрожает, именно в 80-е годы, когда СССР зашел в Афганистан и подкармливал деньгами еще несколько конфликтов.

Кроме того, свою роль в романтизации войны сыграли игрушки. В каждом магазине можно было купить пластмассовые сабли и автоматы, а, например, конструкторов было не так много.

Как детям рассказывали о войне в Афганистане

Наибольшее пропагандистское давление было на на подростков. Союзу нужны были десантники, потому чтобы дети самостоятельно стремились туда попасть, существовали, например, книги Бориса Никольского.

В них рассказывали о хорошей физической подготовке десантников и о том, как классно прыгать с парашютом. Кроме того, в подобной литературе не редко использовались манипуляции типа "Десантура – это не для слабаков", "Прыжки с парашютом не для лохов" и т.д.

Пионерские лагеря

Вся жизнь советских детей была пропитана военной пропагандой, даже отдых. В пионерских лагерях детей приучали ходить строем, заставляли без вопросов подчиняться вожатым, одевали их в одинаковую форму. Неотъемлемой частью летнего отдыха были и построения, поднятия флага и игры типа "войнушек".

Также даже в книгах сравнивали веселые игры в лагерях с военными действиями. С детства людям вбивали в голову то, что война – это нормально и весело, только пули настоящие.

Словом, было сделано все возможное, чтобы человек, попав в армию, не растерялся и не испугался, а взял оружие и автоматически выполнял приказы.

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