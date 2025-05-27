День огня и очищения: астропрогноз на 27 мая: астропрогноз на 27 мая

Во вторник, 27 мая продолжается 30 лунный день. Луна и Солнце одновременно находятся в созвездии Близнецов.

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Чем будет особенный такой день и что нужно сделать, чтобы он был удачным, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. В частности, она поделилась практиками, которые будут полезными и принесут очищение.

"Смотрите, это день Марса и 27 – это девятка, также число Марса. Поэтому это такой день огня, день тела, день очищения", – сказала астролог.

Практикой дня она назвала очищение дома с помощью огня свечи. Для этого нужно зажечь свечу и пройти с ней по всем комнатам.

"Также вы можете помедитировать на свечу, посмотреть на огонь. Старайтесь просто сесть и минимум час не отводить глаз от огня, просто смотреть на огонь и вы почувствуете, как огонь он выжигает все негативные, плохие, чужеродные энергии внутри вас", – порекомендовала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака – кому сегодня будет важно провести время с любимыми.

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