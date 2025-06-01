"Делаем все для защиты": Зеленский сказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский определил, кто возглавит украинскую делегацию на втором раунде переговоров с Россией. Встреча сторон состоится 2 июня в Стамбуле, а во главе украинской переговорной группы будет министр обороны Рустем Умеров.

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Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook. Он также в воскресенье, 1 июня, заслушал доклады главы Минобороны Украины, министра иностранных дел Андрея Сибиги, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

"Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия. Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", – отметил президент.

Зеленский очертил четкие цели, с которыми украинская делегация отправляется в Турцию:

1. Достижение полного и безусловного прекращения огня.

2. Освобождение пленных.

3. Возвращение похищенных детей, которых незаконно вывезли в Россию.

4. Подготовка встречи между президентом Украины и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, – готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", – отметил глава государства.

Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле по Украине 2 июня 2025 года останется без изменений. Ее возглавит помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский и войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Как сообщал OBOZ.UA, первый раунд украинско-российских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая. В этот день российская делегация в последний момент отказалась от участия американской стороны, а Украина расценила это как "дипломатическую пощечину", которая лишь подтверждает неискренность намерений Кремля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 31 мая нет четкой информации о том, с какими предложениями или требованиями российская сторона собирается прибыть на переговоры в Стамбул 2 июня. По его словам, этим не владеет ни Украина, ни Турция, ни Соединенные Штаты или другие партнеры.

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что обе стороны российско-украинской войны должны быть готовы к уступкам на переговорах. При этом он акцентировал, что Москва не выполнила обещание предоставить свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.

Между тем в ISW обратили внимание на то, что Россия дала "сигналы" перед переговорами в Стамбуле. Накануне встречи Москва продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями, а российские официальные лица сигнализируют о бескомпромиссной позиции. Все это говорит о том, что от встречи в Стамбуле вряд ли стоит ожидать результатов.

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