Келлог заявил, что США хотят видеть благоразумие РФ на переговорах

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что обе стороны российско-украинской войны должны быть готовыми к уступкам на переговорах. При этом он акцентировал, что Москва не выполнила обещание предоставить свои условия перед следующим раундом переговоров в Стамбуле.

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Келлог подчеркнул, что россияне должны проявить благоразумие в ходе дипломатического процесса. Об этом специальный посланник президента США заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Кремль обещал, что он предоставит Соединенным Штатам так называемый меморандум в течение недели. Однако несмотря на то, что уже пришло время второго раунда переговоров, никакого документа от Москвы американцы не получили.

"Это что-то вроде: а где же благоразумие? Потому что президент изложил очень разумный план, который мы привезли из Лондона. Мы разработали то, что я называю технической задачей, термин, который я использую. Россияне называют их меморандумами. Вот как это выглядит", – заявил Келлог.

Келлог добавил, что его беспокоит то, как Москва относится к огромным потерям своей армии на поле боя. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения были убиты и ранены в общей сложности более 1,2 млн человек.

"Сейчас мы говорим об украинских и российских военных, погибших и раненых – это более 1,2 миллиона. Это потрясающая цифра. Это то, что мы не можем постичь. Россияне исторически поглощали такие потери, не моргнув глазом, и это меня немного пугает. Мы должны остановить эти убийства", – сказал спецпосланник американского президента.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что стоит за заявлениями России о готовности к затяжной войне. По его мнению, "Кремль умышленно поднимает ставки".

Между тем в ISW обратили внимание на то, что Россия дала "сигналы" перед переговорами в Стамбуле. Накануне встречи Москва продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями, а российские официальные лица - сигнализируют о бескомпромиссной позиции. Все это говорит о том, что от встречи в Стамбуле вряд ли стоит ожидать результатов.

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