Действительно ли полезны замороженные овощи, ягоды и фрукты: эксперт развеивает мифы

Замороженные овощи, ягоды и фрукты очень часто "выручают", когда нужно быстро приготовить овощной суп, каши с овощами, а также рагу. Из замороженных ягод можно всего да 15 минут получить ароматное, вкусное варенье

Видео дня

Нутрициолог рассказала в Instagram, полезны ли замороженные магазинные овощи и как их правильно хранить и готовить.

Полезны ли замороженные овощи

Высокое содержание витаминов и минералов

"Промышленные замороженные фрукты, овощи, ягоды и др. растительные продукты замораживают на пике свежести благодаря технологии шоковой заморозки. Поэтому такие продукты сохраняют большинство своих витаминов и минералов, часто больше, чем аналоги, замороженные в домашних условиях", – рассказала специалист.

Удобство и легкость в приготовлении

Замороженные растительные продукты обычно продаются уже помытыми, почищенными, порезанными, а иногда и приготовленными.

Разнообразие в любой сезон

Замораживание позволяет нам иметь доступ к разнообразным сезонным продуктам круглый год.

Экономия средств

Замороженные продукты часто дешевле свежих аналогов, особенно вне сезона. Такие продукты также имеют более длительный срок хранения.

5 СОВЕТОВ по хранению и употреблению замороженных овощей

1. Храните замороженные продукты согласно инструкции на упаковке.

2. Храните замороженные продукты в герметичной упаковке.

3. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, растительные продукты, не требующие термической обработки, храните отдельно от сырых животных продуктов (мяса, рыбы и блюд из них).

4. Размораживайте продукты в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы предотвратить размножение бактерий.

5. Избегайте повторного замораживания, поскольку это может повлиять на качество, вкусовые свойства и способствовать размножению патогенов.

Также на OBOZ.UA сообщалось, безопасна ли на самом деле пастила и можно ли ее есть детям.