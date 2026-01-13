Действительно ли полезны замороженные овощи, ягоды и фрукты: эксперт развеивает мифы
Замороженные овощи, ягоды и фрукты очень часто "выручают", когда нужно быстро приготовить овощной суп, каши с овощами, а также рагу. Из замороженных ягод можно всего да 15 минут получить ароматное, вкусное варенье
Нутрициолог рассказала в Instagram, полезны ли замороженные магазинные овощи и как их правильно хранить и готовить.
Полезны ли замороженные овощи
Высокое содержание витаминов и минералов
"Промышленные замороженные фрукты, овощи, ягоды и др. растительные продукты замораживают на пике свежести благодаря технологии шоковой заморозки. Поэтому такие продукты сохраняют большинство своих витаминов и минералов, часто больше, чем аналоги, замороженные в домашних условиях", – рассказала специалист.
Удобство и легкость в приготовлении
Замороженные растительные продукты обычно продаются уже помытыми, почищенными, порезанными, а иногда и приготовленными.
Разнообразие в любой сезон
Замораживание позволяет нам иметь доступ к разнообразным сезонным продуктам круглый год.
Экономия средств
Замороженные продукты часто дешевле свежих аналогов, особенно вне сезона. Такие продукты также имеют более длительный срок хранения.
5 СОВЕТОВ по хранению и употреблению замороженных овощей
1. Храните замороженные продукты согласно инструкции на упаковке.
2. Храните замороженные продукты в герметичной упаковке.
3. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, растительные продукты, не требующие термической обработки, храните отдельно от сырых животных продуктов (мяса, рыбы и блюд из них).
4. Размораживайте продукты в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы предотвратить размножение бактерий.
5. Избегайте повторного замораживания, поскольку это может повлиять на качество, вкусовые свойства и способствовать размножению патогенов.
