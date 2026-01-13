Безопасна ли на самом деле пастила и можно ли ее есть детям: объясняет эксперт

Пастила – это кондитерское изделие из фруктового пюре, которое сушат на солнце или в сушилках. Основные ингредиенты — фрукты и ягоды, иногда добавляют мед или сахар для подслащивания или яичный белок или желатин для мягкости. Она также содержит полезные вещества, такие как калий, магний, витамин А, антиоксиданты и клетчатку.

Нутрициолог рассказала в Instagram о пользе и вреде пастилы, а также можно ли ее есть детям.

Можно ли есть пастилу детям

"Пастила имеет приятный сладкий вкус, нравится детям, и по своей нутритивной ценности является лучшим выбором, чем кондитерские изделия с добавленным сахаром", – рассказала специалист.

Минусы пастилы

"Пастила сделана из фруктов, но не равна свежему фрукту. Почему? Во время приготовления пастилы из фруктов удаляется большая часть воды, но природные сахара остаются. Поэтому, хотя пастила богата витаминами и минералами, она также содержит высокий уровень сахаров. А природный сахар в пастиле, как и добавленный, в больших количествах несет риски. Чрезмерное потребление сахара повышает риск сердечных болезней, ожирения, диабета 2 типа и др.", – объяснила эксперт.

