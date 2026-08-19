"Даже не верится, что я дома": сеть тронули кадры с освобожденными из плена защитниками Украины. Видео

Украинские защитники, вернувшиеся из российского плена, поделились первыми эмоциями после встречи с родной землей. Первые звонки родным стали для освобожденных воинов особенно трогательным моментом после месяцев и даже лет, проведенных в плену.

Видео дня

Видео опубликовал в Telegram-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он поздравил освобожденных защитников с возвращением домой, а их семьи — с долгожданной и радостной новостью.

"Как во сне. Даже не верится, что я дома...", — признался один из освобожденных героев в разговоре с близкими. "Все хорошо... Скоро буду дома — я наконец-то в Украине", — поделился эмоциями другой защитник.

В среду, 19 августа, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 103 украинских военнослужащих. Среди освобожденных – защитники ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии, которые воевали на различных направлениях фронта, в частности в Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском.Самому молодому из освобожденных — 26 лет, самому старшему — 59, также среди них есть военные с тяжелыми ранениями и серьезными заболеваниями.

О возвращении украинцев сообщили президент Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как писал OBOZ.UA, предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 26 июня. Тогда из российского плена вернулись 160 украинских защитников, среди которых военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы, пограничники и бойцы "Азова".

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