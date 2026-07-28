"Дай мне пиксель и оружие": друзья почтили память Глеба Бабича, погибшего на войне четыре года назад

Во вторник, 28 июля 2026 года, сослуживцы и друзья почтили память военного, поэта, общественного активиста и лидера ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию" Глеба Бабича. Воин погиб четыре года назад вблизи Изюма в Харьковской области.

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Воспоминаниями о Бабиче поделился в своих соцсетях лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Землю должны держать живые. Здесь, в раю, уже достаточно детей и героев. Что ж. Пойду на помощь. Подай мне пиксель и оружие…" – процитировал политик строки из стихотворения погибшего друга.

Он отметил, что "кажется, будто мы давно уже должны были привыкнуть (к гибели Бабича. – Ред.), а получается совсем наоборот".

"С каждым годом всё острее и острее понимаешь, сколько всего наш "Лентяй" не успел", – отметил Порошенко.

Он отметил, что Бабич успевал так много за короткое время, что "иногда казалось, будто для него существует какое-то другое измерение времени, не наше".

"Шесть ротаций на фронте, и при этом – написанные стихи, изданная книга, основанная общественная организация. А рядом всегда были побратимы, которых он тянул на себе даже тогда, когда сам был измотан. Он не делил свою жизнь на "военную" и "гражданскую". Для него она была единой, потому что необходимо было защищать и землю, и смысл, ради которого эту землю нужно отстоять", – написал политик.

Он добавил, что Николаев помнит Бабича как своего, а побратимы из "Эдельвейсов" помнят командира, который шел в бой первым. "Братья по оружию" теперь носят его имя как обязательство.

"И улицы, за которые мы боролись в Киеве и Николаеве, – это наш способ сделать так, чтобы о нём впоследствии спрашивали дети, которые никогда его не знали", – отметил лидер "Евросолидарности".

Порошенко также признался, что тяжелее всего – "это моменты, когда понимаешь, что больше не услышишь, как он хохочет на весь Дом офицеров, или как ворчит, когда что-то делается не так, как он задумал".

"Тот хохот и то ворчание – они до сих пор остаются ориентиром, когда тяжело. Четыре года без тебя, Глеб. Флаг несем дальше. Честь, брат!" – написал Порошенко.

Напомним, до 2019 года Бабич был командиром взвода 10-й ОГШБр, а после 24 февраля 2022 года стал бойцом сил ТрО Киева. Написал более 500 песен и стихов. Песни на его стихи исполняет группа Kozak System – "Подай оружие", "Сила и оружие", "Хватит грустных песен", "Свобода, как любовь", "Мольфар", "Те, кто держат небо над Рождеством" и "Не бросай".

Бабич воплощал в жизнь многие проекты помощи армии. Комплексы оптической разведки, которые он спроектировал вдоль линии фронта, спасли много жизней украинских воинов. Ветеранарская организация "Res_Publika. Братья по оружию" теперь носит его имя, а её участники с начала полномасштабного вторжения воюют на фронте.