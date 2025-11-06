'Чтобы купить новый айфон и слетать в Таиланд': кандидат в судьи признался в мотивационном письме, зачем ему такая должность. Видео

Кандидат на должность судьи апелляционного суда Александр Короленко признался, почему стремится получить ее. В мотивационном письме он указал, что хочет приобрести новый телефон и улететь в отпуск за границу.

Об этом стало известно из трансляции заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Собственную мотивацию Александр Короленко написал в своем мотивационном письме, а затем подтвердил членам комиссии.

Короленко отметил, что на предыдущей работе получал 15 тысяч гривен ежемесячно. Из-за нехватки средств он начал писать диссертации по праву другим судьям, чтобы иметь возможность зимой улететь в Таиланд, приобрести новый телефон и снаряжение для похода в горы.

Также кандидат на должность указал, что считает "космическим" выплаты судьям в отставке. Именно эти факторы повлияли на его желание стать судьей.

