Что сделать, чтобы ваш любимец перестал лаять на других собак: совет кинолога

Владельцы собак, которым надоело, что их четвероногий друг лает на других собак, могут вздохнуть с облегчением, поскольку есть одна простая вещь, которую вы можете сделать. Многие собаки могут выработать привычку громко лаять на других собак, что может быть связано с волнением, страхом или разочарованием.

Собаки также используют лай, чтобы показать свои чувства и общаться с другими собаками. Причина их лая может меняться в зависимости от ситуации. Чрезмерный лай может раздражать и быть признаком проблемы с поведением. Амелия Стил, дрессировщица и бихевиористка, рассказала, что делать, чтобы понять, почему ваша собака лает, и как успокоить её, пишет Express.

По ее словам, первое, что вам следует сделать, это попытаться понять, почему ваша собака лает, и как только у вас появится представление, это может помочь решить основную проблему.

Если ваша собака лает на других собак, вы можете легко устранить это, заставив своего любимца посмотреть на других собак и изменить ассоциацию, чтобы она была положительной.

"Если бы собака лаяла на других собак на прогулке, стоит посмотреть, боится ли она других собак, и изменить эту ассоциацию, чтобы она снова была положительной. Когда собака смотрит на другую собаку, дайте ей лакомство, чтобы она чувствовала себя хорошо", – посоветовала эксперт.

Некоторые собаки от природы лают больше, чем другие, из-за своей породы или характера, говорит Стил. "У меня есть золотистый ретривер и немецкая овчарка. Моя немецкая овчарка лает на дверь, пока золотистый ретривер сидит там, уставившись в пустоту", – рассказала она.

Эксперт призывает владельцев не ругать собаку, если она лает, поскольку это может вызвать у нее беспокойство или смущение относительно вас.

Вместо этого вознаграждайте своего песика за то, что он молчит.

