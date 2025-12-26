Что сделать, чтобы орхидеи обильно зацвели зимой: советы для любителей цветов

Орхидеи зимой обычно выглядят увядшими и хилыми, но есть действительно простой способ заставить их зацвести, выполнив очень быструю задачу, которая займет максимум несколько минут.

Этим выносливым комнатным растениям нужна влажность для выживания, и эксперты Just Add Ice Orchids предупреждают, что воздух в домах может сильно их высушить в холодные месяцы, пишет Express.

Орхидеи привыкли к влажной среде, поскольку они естественным образом растут на подстилках тропических лесов, где им нужно извлекать влагу из воздуха, чтобы выжить.

Очень важно переставить эти цветы после включения отопления, поскольку горячий воздух от радиатора может перегреть их и обезводить.

Однако орхидеи также нуждаются в тепле, поэтому их надо держать подальше от дверей и окон, иначе резкие перепады температуры могут повредить их или даже убить.

Хранить орхидеи здоровыми зимой может быть сложно, но лучший способ обеспечить их процветание – это потратить несколько минут на перемещение их в безопасное место.

Если есть возможность, разместите орхидеи у окна, выходящего на север или восток, поскольку они будут получать много утреннего солнца, что будет способствовать их росту.

Лучше всего держать орхидеи в комнате со стабильной температурой, которая днем выше 18°C, а вечером не ниже 13°C.

Поставьте орхидею в комнату, которой вы часто пользуетесь в течение дня, например, гостиную, рабочее пространство или коридор, но избегайте спален, где отопление часто слишком сильное.

Орхидеи любят влажность, поэтому ванные комнаты и кухни могут быть идеальными местами для них, при условии, что в комнате достаточно тепло во время этих мероприятий.

