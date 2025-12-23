Как правильно пересадить орхидею, чтобы продолжала регулярно цвести

Орхидеи называют капризными королевами царства комнатных растений. Они невероятно красиво цветут, но уход за ними отличается от ухода за большинством цветов, поэтому пересаживать и поливать их новичкам бывает непросто.

Чтобы выяснить, как правильно перемещать орхидею в новый горшок и как за ней после этого ухаживать, издание HouseBeautiful обратилось к экспертам по садоводству. И вот какие инструкции они дали.

Признаки того, что вашу орхидею пора пересадить

Когда цветку становится слишком тесно в горшке, он подает об этом довольно четкие сигналы. Вот как они выглядят.

Видимые корни. Если вы заметили корни, прорастающие сквозь дно горшка или выходящие на поверхность, это четкое указание на то, что ваша орхидея переросла свой текущий горшок.

Воздушные корни. Если вы видите чрезмерное количество или длину воздушных корней, прорастающих в верхней части растения, это также сигнал, что пришло время для пересадки.

Время с момента последней пересадки. Если ваша орхидея растет на субстрате на основе древесной коры, ее нужно пересаживать примерно раз в два года. Цветы, высаженные в мох, следует пересаживать ежегодно, чтобы предотвратить такие проблемы, как гниение корней.

Что вам понадобится для пересадки орхидеи

Прежде чем пересаживать орхидею, убедитесь, что у вас есть все для этого необходимое. Вот список того, о чем нужно позаботиться.

Новый субстрат. Выберите свежую смесь для посадки, которая подходит для орхидей. Приобретите готовый субстрат или смешайте четыре части коры, одну часть мха сфагнума и одну часть перлита. Универсальной смеси для вазонов избегайте – она для этих цветов не подходит.

Подходящий горшок. Выберите горшок с достаточным дренажем, диаметр которого на 2,5-5 сантиметров больше корневой массы вашей орхидеи. Обычно это означает, что новый горшок должен быть на пару сантиметров больше предыдущего. Однако, если растению пришлось удалять часть корней из-за гнили, его можно вернуть в контейнер того же размера. Если вы не хотите переносить здоровое растение в больший горшок, можете провести обрезку корней, удалив снаружи 10-20% массы и вернув в старую емкость. Впрочем, старый горшок нужно перед тем тщательно вымыть водой с мылом, чтобы удалить вредных микробов и накопления солей.

Стерилизованные инструменты. Держите ваши инструменты для обрезки острыми и стерилизуйте их медицинским спиртом, чтобы предотвратить распространение болезней.

Как пересадить орхидею

Вот пошаговая инструкция, которая поможет сделать все без ошибок.

Подготовьте субстрат. Начните с замачивания нового субстрата на несколько часов или на ночь, чтобы он полностью насытился влагой.

Достаньте орхидею из старого контейнера. При необходимости используйте зубчатый нож, чтобы ослабить спутанные корни. Очень плотно сплетенные корешки, которые срослись, повторяя точную форму старого горшка, возможно, придется подрезать, чтобы ослабить их. В таком случае вы можете сделать от одного до трех надрезов (похожих на расстегивание молнии) вверх по бокам корневой массы, а затем аккуратно разобрать корни легкими движениями.

Очистите корни и удалите старый субстрат. Осторожно отряхните корневую массу, чтобы удалить старый субстрат, обрежьте любые поврежденные или гнилые корни стерилизованным секатором. Хорошо обработанные корни должны напоминать вам кальмара.

Посадите орхидею. Выстелите дно нового горшка тонким слоем свежего субстрата. Расположите корневую массу орхидеи в центре горшка и осторожно обложите ее новым субстратом, создавая структуру вокруг корней так, чтобы они были распределены равномерно с минимальным количеством пустот или скоплений. Растение должно хорошо закрепиться в вертикальном положении.

Оседание и полив. Тщательно полейте пересаженную орхидею, чтобы помочь новому субстрату осесть. Если потребуется, досыпьте сверху немножко смеси.

Лучшее время года для пересадки орхидеи

Оптимальным временем для пересадки орхидей является весенне-летний сезон, когда растения растут активнее всего. Однако и в холодное время растение перенесет процедуру достаточно хорошо. Только дождитесь завершения цветения. Пересадка на этом этапе может привести к преждевременному опадению цветов или бутонов.

Уход за орхидеей после пересадки

После пересадки тщательный уход за цветком имеет первостепенное значение. Вот профессиональный чеклист того, на что нужно обращать особое внимание.

Следите за влажностью субстрата и обязательно поливайте растение, как только он подсохнет. Никогда не позволяете смеси пересыхать полностью, но и не давайте растению стоять в чрезмерной влаге.

Хороший дренаж и циркуляция воздуха являются ключевыми. Оптимальный вариант выращивания орхидей – это использование метода кашпо, где пластиковый горшок-вкладыш стоит внутри декоративной емкости. Но убедитесь, что вкладыш не сидит слишком плотно во внешнем горшке, поскольку это может ограничить циркуляцию воздуха. Обычно разницы в диаметре в 2,5 см бывает достаточно. Для полива вынимайте горшок из кашпо.

Орхидеи любят яркий свет, но нуждаются в защите от палящего солнца. Окно, выходящее на север или восток, является идеальным, но солнечные окна тоже подойдут, если они занавешены полупрозрачными шторами.

Держите растение в тепле. Фаленопсисы любят довольно высокие температуры, в идеале 21–26 градусов днем и 18 градусов ночью. И берегите цветок от сквозняков.

Регулярно подкармливайте растение специальным удобрением для орхидей в разведенном виде. Ни в коем случае не превышайте рекомендованную дозировку. Лучше развести средство даже немножко сильнее, чем прописано в инструкции.

