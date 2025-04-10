Что означают слова "втраяти" и "ґратіс": значение диалектизмов
Львов называют одним из главных центров гастрокультуры в Украине. И не зря – в городе масса интересных ресторанов. Но, попав туда впервые, можно откровенно усомниться, действительно ли меню, которое вам принесли, написано на украинском языке.
OBOZ.UA решил разобраться, почему именно такие "стравописи" сбивают гостей с толку. А также рассказать о галицизмах и составить небольшой словарик, посвященный именно гастрономии и ресторанам.
Что такое галицизмы
Галицизмами языковеды называют заимствование из галицкого диалекта украинского языка. Он формировался под сильным влиянием польского и немецкого языков. Исторически эти земли долго находились во власти Речи Посполитой и Австро-Венгерской империи, поэтому вполне естественно вобрали в себя немало иноязычных слов.
Именно таковым является слово "пательня", которое в первые годы независимости Украины вызвало удивление у всех, кроме жителей западных областей. Этот синоним слова "сковорода" является заимствованием из польского. И сейчас им пользуются по всей территории государства. А если не пользуются, то хотя бы понимают.
"Вкусные" галицизмы
Кроме "пательні" галицкий диалект содержит немало специфических слов, связанных с кухней и едой. К примеру глагол "втраяти". Значит оно "много есть". Например, от галичан можно услышать жалобу, что в местных ресторанах не получится "втраяти", потому что это не "ґратіс". "Ґратіс" здесь является заимствованием из немецкого и означает "бесплатно". Итак, если перевести эту фразу на литературный украинский, получим предупреждение, что во львовских ресторанах много не съешь, ведь это не бесплатно.
Если вы готовы немного потратиться в здешних "рестораціях" (совершенно верно, это галицкая версия слова "ресторан"), держите словарик, который поможет вам разобраться, что к чему:
- андрути – вафли, вафельный торт;
- афини – черника;
- баняк – большая кастрюля;
- братрура – духовка;
- бульба – картошка;
- вендлини – копченое мясо;
- гальба – пивная кружка;
- галяретка – желе, мармелад;
- гербата – травяной чай;
- гижки или катериги – холодец;
- згрибілий – заплесневевший;
- зупа – суп;
- кав’яр – икра;
- каляфйор – цветная капуста;
- карменадлі – отбивные;
- квасний – кислый;
- кілішок або келишок – маленький стаканчик, стопка;
- клюски – лапша;
- кнайпа – кафе, забегаловка;
- легуміна – сладости;
- локаль – ресторан;
- марципани – деликатесы;
- накладанець – бутерброд;
- начиння – посуда и другая кухонная утварь;
- обрус – скатерть;
- оранжада – лимонад;
- пляцки – блинчики, оладьи;
- пляцок – сладкий пирог;
- прецлі – печенье;
- пструг – форель;
- рондель – сотейник, кастрюля с длинной ручкой;
- румбамбар – ревень;
- слоїк – стеклянная банка;
- стравопис – меню;
- тлущ – жир;
- трускавки – клубника;
- фляк, флячки – внутренности, потрошка;
- цвіклі – тертая свекла с хреном;
- цитрина – лимон;
- цукерня – кондитерская;
- ябко – яблоко.
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