Что означают слова 'втраяти' и 'ґратіс': значение диалектизмов

Львов называют одним из главных центров гастрокультуры в Украине. И не зря – в городе масса интересных ресторанов. Но, попав туда впервые, можно откровенно усомниться, действительно ли меню, которое вам принесли, написано на украинском языке.

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OBOZ.UA решил разобраться, почему именно такие "стравописи" сбивают гостей с толку. А также рассказать о галицизмах и составить небольшой словарик, посвященный именно гастрономии и ресторанам.

Что такое галицизмы

Галицизмами языковеды называют заимствование из галицкого диалекта украинского языка. Он формировался под сильным влиянием польского и немецкого языков. Исторически эти земли долго находились во власти Речи Посполитой и Австро-Венгерской империи, поэтому вполне естественно вобрали в себя немало иноязычных слов.

Именно таковым является слово "пательня", которое в первые годы независимости Украины вызвало удивление у всех, кроме жителей западных областей. Этот синоним слова "сковорода" является заимствованием из польского. И сейчас им пользуются по всей территории государства. А если не пользуются, то хотя бы понимают.

"Вкусные" галицизмы

Кроме "пательні" галицкий диалект содержит немало специфических слов, связанных с кухней и едой. К примеру глагол "втраяти". Значит оно "много есть". Например, от галичан можно услышать жалобу, что в местных ресторанах не получится "втраяти", потому что это не "ґратіс". "Ґратіс" здесь является заимствованием из немецкого и означает "бесплатно". Итак, если перевести эту фразу на литературный украинский, получим предупреждение, что во львовских ресторанах много не съешь, ведь это не бесплатно.

Если вы готовы немного потратиться в здешних "рестораціях" (совершенно верно, это галицкая версия слова "ресторан"), держите словарик, который поможет вам разобраться, что к чему:

андрути – вафли, вафельный торт;

афини – черника;

баняк – большая кастрюля;

братрура – духовка;

бульба – картошка;

вендлини – копченое мясо;

гальба – пивная кружка;

галяретка – желе, мармелад;

гербата – травяной чай;

гижки или катериги – холодец;

згрибілий – заплесневевший;

зупа – суп;

кав’яр – икра;

каляфйор – цветная капуста;

карменадлі – отбивные;

квасний – кислый;

кілішок або келишок – маленький стаканчик, стопка;

клюски – лапша;

кнайпа – кафе, забегаловка;

легуміна – сладости;

локаль – ресторан;

марципани – деликатесы;

накладанець – бутерброд;

начиння – посуда и другая кухонная утварь;

обрус – скатерть;

оранжада – лимонад;

пляцки – блинчики, оладьи;

пляцок – сладкий пирог;

прецлі – печенье;

пструг – форель;

рондель – сотейник, кастрюля с длинной ручкой;

румбамбар – ревень;

слоїк – стеклянная банка;

стравопис – меню;

тлущ – жир;

трускавки – клубника;

фляк, флячки – внутренности, потрошка;

цвіклі – тертая свекла с хреном;

цитрина – лимон;

цукерня – кондитерская;

ябко – яблоко.

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