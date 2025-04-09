Никаких 'куличей': как правильно называть главный атрибут Пасхи

Зайдите в канун Пасхи в подъезд любого дома и вы почувствуете невероятно вкусный теплый запах свежей сдобы. Но как правильно назвать на украинском языке сладкий хлеб, который готовят к празднику?

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Скорее всего, вам сейчас вспомнились три слова, которые употребляли у вас в семье и среди друзей или знакомых: "паска", "пасха" и "куліч". Забегая вперед, скажем – не каждое из них следует употреблять, когда вы говорите по-украински. OBOZ.UA разбирался, какие названия правильные, а каких следует избегать.

Сразу отметим, что абсолютно неправильным будет употреблять слово "куліч". Такое название для пасхального хлеба используют русские, в то время как украинские словари его не фиксируют вообще. Это слово является русизмом и его следует избегать, если вы заботитесь о чистоте своей речи.

А вот слово "Пасха" в словарях есть. Но они толкуют его как один из вариантов названия праздника Воскресения Господня – синоним к слову "Великдень". Происходит эта лексема от названия иудейского праздника Песах. Однако пасхальный хлеб в Украине так не называют.

О высоких цилиндрических хлебах из сладкого белого теста на украинском языке говорят "паска". И это единственное правильное название праздничного блюда. Однако и здесь есть нюанс. Аналогичным образом в разговорном украинском можно назвать и праздник Пасхи. Разница будет заметна на письме. Если вы хотите сказать о блюде, пишите слово "паска" с маленькой буквы, а если о празднике – с большой.

Итак, подытожим все сказанное выше:

куліч – такого слова в украинском языке не существует;

Пасха – это название религиозного праздника;

паска – именно так называют украинский пасхальный хлеб, однако этим словом назвать можно и сам праздник, в таком случае его нужно писать с заглавной буквы.

И не забудьте о правильном ударении. В единственном числе он всегда падает на первый слог, на звук [а] – независимо от падежа. А вот во множественном положении ударение меняется. Так можно напечь на праздник "багато пасо́к", но святят в церкви "паски́" и разговляются "паска́ми".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно называть на украинском языке праздник Воскресения Господня.

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