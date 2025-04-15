Что значит 'німувати': объяснение редкого слова

В то время, когда речь стремительно меняется под влиянием технологий и заимствований, особенно важно пополнять словарный запас. Следует открывать для себя забытые или редкие слова, содержащие колорит аутентичного украинского языка.

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Одно из таких слов – "німувати". Оно редко звучит в повседневной речи, но имеет давнюю историю. Что значит эта лексема – читайте в материале OBOZ.UA.

"Німувати" – глагол, имеющий несколько тесно связанных между собой значений:

Молчать, ничего не говорить, часто сознательно или под влиянием ситуации.

Утрачивать способность говорить на какой-то момент из-за сильных эмоций – страх, удивление, стыд.

Быть немым – в древнем, устаревшем смысле, встречающемся в классической литературе.

Это слово родственно с глаголом "німіти", но отличается грамматической формой и оттенком действия. Если "німіти" больше описывает состояние или процесс ("він знімів від жаху"), то "німувати" больше фокусируется на действии или поведении – как молчаливое пребывание, сознательное или вынужденное.

Это слово часто использовалось в художественной литературе, в частности в произведениях XIX-начале ХХ века, а также в народной речи. Его используют, когда нужно подчеркнуть особую, эмоционально окрашенную тишину или молчание, имеющее более глубокий подтекст.

Примеры употребления:

– Так мені остогидла хата-пустка, так докучило раз у раз німувати, що хоч бери, старий дід, та лізь живцем у землю.... (М. Коцюбинський).

Майдан німував, чекав на слово отамана. (Р. Іваничук).

Вони обнялися і якусь хвилину німували у невтішному горі. (В. Малик).

Недовго німував [Люцій Руф], вражений страшною вістю, кинув клич, зібрав під свою руку всіх, кого міг зібрати, й пішов по сліду. (Д. Міщенко).

Все мовчить, німує, лиш вітер гуляє. (Т. Осьмачка).

Сьогодні довго, як на зло, німував шлях, тільки потемнілі одволожені липи зрідка обзивались простудженими голосами гайворонів. (М. Стельмах).

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