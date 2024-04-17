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Что означает фамилию "Залевський": где больше носителей в Украине

Анна Онищенко
Новости. Общество
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Что означает фамилию 'Залевський': где больше носителей в Украине

Украинские фамилии – это не просто слова, это часть истории и культуры нашего народа. Они могут включать в себя информацию не только о роде человека, но и о его происхождении особенностях и т.д.

Раньше фамилии были просто прозвищами, поэтому они могут многое рассказать о характеристиках и особенностях наших предков. Сегодня OBOZ.UA расскажет подробнее о родовом имени "Залевський".

В древности было распространено предоставлять людям прозвища, по определенным признакам: внешностью, характером, местожительством или профессией. Со временем они закреплялись за определенными родами, становились наследственными и превращались в фамилию.

Самый распространенный способ образования фамилий – это добавление к родительскому имени суффиксов "-енко", "-ко", "-ук", "-ич", "-ович", "-ів", "-ївна". Также немало родовых имен произошло от названий профессий, особенностей внешности или названия населенных пунктов.

Фамилия "Залевський"

Очень вероятно, что эта фамилия происходит от географического названия, а именно от польского поселка Залев. На это указывает суффикс "-ськ". "Залевським" могли называть выходца из деревни Залев.

В общей сложности фамилия "Залевський" насчитывает 1577 носителей.

Что означает фамилию "Залевський": где больше носителей в Украине

Чаще всего оно встречается на Волыни, но согласно данным от генеалогического агентства Рідні, населенный пункт наиболее компактного проживания носителей этого родового имени, где проживает 134 носителя – это Киев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие фамилии давали в древности несчастливым украинцам.

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