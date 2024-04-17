Что означает фамилию 'Залевський': где больше носителей в Украине

Украинские фамилии – это не просто слова, это часть истории и культуры нашего народа. Они могут включать в себя информацию не только о роде человека, но и о его происхождении особенностях и т.д.

Раньше фамилии были просто прозвищами, поэтому они могут многое рассказать о характеристиках и особенностях наших предков. Сегодня OBOZ.UA расскажет подробнее о родовом имени "Залевський".

В древности было распространено предоставлять людям прозвища, по определенным признакам: внешностью, характером, местожительством или профессией. Со временем они закреплялись за определенными родами, становились наследственными и превращались в фамилию.

Самый распространенный способ образования фамилий – это добавление к родительскому имени суффиксов "-енко", "-ко", "-ук", "-ич", "-ович", "-ів", "-ївна". Также немало родовых имен произошло от названий профессий, особенностей внешности или названия населенных пунктов.

Фамилия "Залевський"

Очень вероятно, что эта фамилия происходит от географического названия, а именно от польского поселка Залев. На это указывает суффикс "-ськ". "Залевським" могли называть выходца из деревни Залев.

В общей сложности фамилия "Залевський" насчитывает 1577 носителей.

Чаще всего оно встречается на Волыни, но согласно данным от генеалогического агентства Рідні, населенный пункт наиболее компактного проживания носителей этого родового имени, где проживает 134 носителя – это Киев.

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