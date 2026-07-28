Что нужно сделать с лавандой в августе, чтобы она зацвела еще раз
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Лаванда еще в этом сезоне может снова зацвести. К середине августа ей нужно провести простую процедуру. Она не только стимулирует повторное цветение, но и укрепляет растение, а также улучшает состояние куста.
Благодаря этому любоваться цветением можно будет значительно дольше. Речь идет о летней обрезке лаванды, сообщает Kobieta Interia.
Как ухаживать за лавандой
Растение цветет с июня по октябрь и может вырастать до 50 см в высоту. Оно также известно тем, что не предъявляет слишком сложных требований к выращиванию.
Прежде всего нужно обеспечить подходящее место. Лаванда обильно цветет на солнечных и теплых участках, защищенных от ветра.
Почва должна быть песчаной, водопроницаемой и богатой кальцием. Важно, чтобы она имела нейтральную или щелочную реакцию с уровнем pH 6,5–7,5.
Лаванда не переносит слишком влажную почву и застой воды. В таких условиях растение начинает слабеть из-за гниения корней.
Что делать с лавандой до середины августа
Чтобы лаванда зацвела во второй раз в течение сезона, её нужно обрезать. Летом эту процедуру лучше всего проводить в августе.
Необходимо удалить увядшие цветы и поврежденные стебли. Благодаря этому лаванда получит стимул к дальнейшему активному росту и сможет снова украсить сад и привлекать бабочек и пчел.
В то же время не стоит обрезать растение слишком низко. Это может повредить ведущие пучки и создать условия для развития болезней.
Когда нужно обрезать лаванду
Первую обрезку лаванды проводят сразу после её посадки. Если растение уже давно растет в саду, процедуру нужно регулярно повторять весной или осенью, а также летом.
Весеннюю обрезку лучше всего проводить в конце марта. Летнюю процедуру выполняют в июле и августе.
Если лаванду обрезают осенью, лучше всего сделать это в середине сентября. Для процедуры нужно выбрать теплый день без дождя.
Во время осенней обрезки следует удалить молодые зеленые побеги, но оставить одревесневшие стебли.
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