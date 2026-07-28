Что нужно сделать с лавандой в августе, чтобы она зацвела еще раз

Лаванда еще в этом сезоне может снова зацвести. К середине августа ей нужно провести простую процедуру. Она не только стимулирует повторное цветение, но и укрепляет растение, а также улучшает состояние куста.

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Благодаря этому любоваться цветением можно будет значительно дольше. Речь идет о летней обрезке лаванды, сообщает Kobieta Interia.

Как ухаживать за лавандой

Растение цветет с июня по октябрь и может вырастать до 50 см в высоту. Оно также известно тем, что не предъявляет слишком сложных требований к выращиванию.

Прежде всего нужно обеспечить подходящее место. Лаванда обильно цветет на солнечных и теплых участках, защищенных от ветра.

Почва должна быть песчаной, водопроницаемой и богатой кальцием. Важно, чтобы она имела нейтральную или щелочную реакцию с уровнем pH 6,5–7,5.

Лаванда не переносит слишком влажную почву и застой воды. В таких условиях растение начинает слабеть из-за гниения корней.

Что делать с лавандой до середины августа

Чтобы лаванда зацвела во второй раз в течение сезона, её нужно обрезать. Летом эту процедуру лучше всего проводить в августе.

Необходимо удалить увядшие цветы и поврежденные стебли. Благодаря этому лаванда получит стимул к дальнейшему активному росту и сможет снова украсить сад и привлекать бабочек и пчел.

В то же время не стоит обрезать растение слишком низко. Это может повредить ведущие пучки и создать условия для развития болезней.

Когда нужно обрезать лаванду

Первую обрезку лаванды проводят сразу после её посадки. Если растение уже давно растет в саду, процедуру нужно регулярно повторять весной или осенью, а также летом.

Весеннюю обрезку лучше всего проводить в конце марта. Летнюю процедуру выполняют в июле и августе.

Если лаванду обрезают осенью, лучше всего сделать это в середине сентября. Для процедуры нужно выбрать теплый день без дождя.

Во время осенней обрезки следует удалить молодые зеленые побеги, но оставить одревесневшие стебли.

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