Какие плодовые деревья нужно обрезать в июле: урожай будет лучше

Летняя обрезка деревьев в саду, хотя и кажется несколько необычной процедурой, дает сразу несколько важных результатов. Прежде всего, она заметно повышает урожайность деревьев и помогает контролировать их рост.

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Так, когда лишние побеги не оттягивают питательные вещества, растение направляет ресурсы на формирование и налив плодов. Кроме того, такая процедура позволяет регулировать размер и высоту кроны, снижает риск развития заболеваний в саду и поддерживает аккуратную, хорошо сформированную структуру дерева. Однако не все виды хорошо реагируют на летнюю обрезку. Какие именно деревья можно и стоит обрезать летом, рассказало издание "На пенсии".

Персики и нектарины

У этих деревьев крона имеет свойство быстро загущаться. Поскольку качество и сладость плодов напрямую зависят от освещения, важно не допускать затенения. Именно поэтому летом проводят прореживание, удаляя лишние ветки, перекрывающие доступ солнца к урожаю.

Еще одна особенность персиков заключается в том, что основной урожай формируется на побегах текущего года. Удаляя старые или малопродуктивные ветки в летний период, стимулируют появление новой плодовой древесины, что обеспечивает лучший результат в следующем сезоне.

Абрикосы

Абрикосовые деревья очень зависят от солнечного света, как и персики, поэтому плохое освещение сразу сказывается на качестве плодов. Летнее прореживание кроны помогает обеспечить равномерное освещение и достаточный прогрев плодов.

Есть и еще один плюс именно летнего периода. Абрикосы часто реагируют на повреждения выделением камеди и подвержены легкому проникновению инфекций через раны. В фазе активного роста срезы заживают значительно быстрее, поэтому риск проникновения грибков или бактерий существенно уменьшается.

Вишни и черешни

Эти культуры обычно не требуют столь активного летнего вмешательства, как другие косточковые. Однако умеренное прореживание может положительно повлиять на их состояние. Густые кроны плохо вентилируются, что создает благоприятные условия для грибковых поражений. Удаление части побегов в середине лета улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заболеваний.

Сливы

Для слив характерно быстрое и интенсивное наращивание побегов, из-за чего крона довольно быстро становится слишком густой. Летняя обрезка позволяет сдержать этот рост и перенаправить ресурсы дерева с формирования новых ветвей на созревание плодов. Особенно это актуально для сортов, активно образующих корневую порослу.

Яблони и груши

В случае этих деревьев летняя обрезка применяется нечасто и обычно только по мере необходимости. На яблонях в первую очередь удаляют вертикально направленные "жировые" побеги, которые не плодоносят и лишь отнимают силы у дерева. Груши же в этот период стараются беспокоить как можно меньше: убирают только сухие, слабые или явно поврежденные ветки, избегая сильной обрезки.

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