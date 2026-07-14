Что нужно сделать, чтобы базилик все лето давал крупные и ароматные листья: один секрет

Базилику может быть тяжело в жаркую погоду, поскольку она создает для него большую нагрузку.

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Растения базилика часто начинают буреть летом, но простое 30-секундное садоводческое действие может стимулировать их к росту более крупных и здоровых листьев, пишет OBOZ.UA.

Это может показаться приятным, но базилик начинает цвести только ближе к концу своего жизненного цикла, а сейчас, в июле, он, как правило, перестает пытаться выжить в условиях жары. Это не только убьет растение, но и приведет к его одревеснению, поскольку оно перестанет направлять энергию на листья, в результате чего они начнут сморщиваться.

Чтобы отсрочить цветение и стимулировать рост большего количества свежей листвы, лучше всего прищипывать цветы базилика вскоре после их появления, особенно в начале вегетационного периода.

Прищипывание – это просто удаление цветочных почек, когда они начинают формироваться на растении, чтобы оно могло направить больше энергии на листья и стать больше и кустистее.

Прищипывание стимулирует рост, делая листья базилика более ароматными и вкусными, и помогает ему расти быстрее, поэтому вы сможете использовать эту свежую траву во всех своих рецептах.

OBOZ.UA ранее писал о том, какие культуры не стоит высаживать рядом с фруктовыми деревьями.

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