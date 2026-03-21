Какие растения нельзя сажать возле фруктовых деревьев: почему так
Правильное соседство растений в саду – один из ключевых факторов хорошего урожая. Даже если дерево получает достаточно солнца, воды и удобрений, неудачно подобранные соседи могут свести все усилия на нет.
Некоторые растения конкурируют за ресурсы, другие – распространяют болезни или привлекают вредителей. В результате фруктовые деревья растут медленнее, слабеют и хуже плодоносят. Эксперты рассказали, что категорически не стоит высаживать рядом.
Можжевельник
Можжевельник имеет декоративный вид, но для сада с плодовыми деревьями он может стать проблемой. Он является переносчиком грибковой болезни, которая особенно опасна для яблонь и груш.
Как объясняет садовод Адриенн Ротлинг: "Споры переносятся по воздуху и оседают на плодовых деревьях, вызывая оранжевые пятна на плодах и листьях".
Если зараженные листья остаются зимовать в почве, проблема повторяется каждый год.
Грецкий орех
Ореховые деревья выделяют в почву вещества, которые подавляют рост других растений.
"Большинство частей грецкого ореха выделяют токсины, которые вредят плодовым деревьям, особенно яблоням", – отмечает Ротлинг.
Кроме этого, его мощная корневая система активно забирает влагу и питательные вещества.
Мята
Мята кажется полезным растением, но на самом деле она очень быстро захватывает территорию. Ее корни образуют плотный слой, который буквально "душит" другие растения.
"Если высадить мяту в почву, она быстро станет неконтролируемой и вытеснит корни фруктовых деревьев", – предупреждает эксперт.
Именно поэтому ее лучше выращивать только в контейнерах.
Корнеплоды
Картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды не стоит сажать возле деревьев. Они не только конкурируют за пространство, но и нарушают структуру почвы во время роста и уборки.
Это мешает нормальному развитию корневой системы деревьев и может замедлять их созревание.
Декоративные и газонные травы
"Декоративные травы могут поддерживать большое количество насекомых и мелких животных, которые часто добираются до урожая раньше вас", - отметил эксперт Деймон Абди.
Газонная трава также истощает почву, особенно если растет прямо у ствола.
Гардения
Это декоративное растение может пострадать само. Когда плоды падают и начинают гнить, они выделяют этанол.
"Цветы гардении очень чувствительны к этанолу – они быстро темнеют и опадают", – отмечает Ротлинг.
Лучшее решение – оставлять пространство вокруг дерева чистым и замульчированным.
Органическая мульча помогает сохранять влагу, подавляет сорняки и улучшает почву. Но важно не насыпать ее прямо к стволу, чтобы избежать болезней.
