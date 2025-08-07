Что необходимо сделать в саду в августе: обязательное задание

В августе, когда ваш сад расцветет, эксперты рекомендуют выполнить одну важную задачу, чтобы обеспечить пышность и здоровье зеленой зоны.

По их словам, самое время применить свои садоводческие навыки и обрезать цветы. Среди самых популярных и легких для выращивания - лаванда и розы, пишет OBOZ.UA.

Обрезка – это обычное дело для любого садовода, и розы и лаванда не являются исключением. Летняя обрезка обеспечит их красоту и опрятность. Удаляя мертвые, увядшие или лишние цветы и листья, вы помогаете перенаправить энергию и ресурсы обратно к растению.

Это может стимулировать ваши цветы к появлению свежего цветения и сделать их более яркими. Как следствие, это поможет вашему саду поддерживать пышный летний вид.

Еще одним важным преимуществом обрезки является то, что она может помочь контролировать болезнь, удаляя пораженные части растения. Таким образом, вы можете помочь остановить ее распространение.

Эксперты советуют обрезать раскидистые розы примерно на треть, чтобы помочь контролировать их рост. Лаванду можно немного обрезать ниже нынешних цветов, чтобы растение оставалось компактным.

Также рекомендуется продолжать подпитывать цветущие растения в течение лета, чтобы обеспечить их энергией. В частности, подпитка морскими водорослями является хорошим вариантом в это время года.

Еще одна важная задача – это удаление отмерших цветков, что касается большинства однолетних и многолетних растений, для стимулирования дальнейшего цветения.

