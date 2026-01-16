Что нельзя делать, когда размораживаете авто: последствия будут ужасные

Даже если вы храните свое авто в гараже, сейчас температуры стоят такие, что вам наверняка приходится с утра отмораживать ее перед тем, как сесть за руль. Но эксперты указывают, что во время освобождения "железного коня" из ледяного плена можно наделать серьезных ошибок, исправлять которые придется на СТО.

Если совсем коротко, то к замерзшей машине нельзя применять грубую силу и нельзя подвергать ее резким перепадам температур. К каким проблемам это может привести, разбирался OBOZ.UA. Итак, вот наш список того, чего делать ни в коем случае нельзя.

Лить кипяток на стекло

Это "смертный приговор" для лобового стекла. Из-за критической разницы температур (минусовая на поверхности кузова и под 100 градусов в чайнике) стекло получает термический шок и практически мгновенно трескается. Даже если оно устояло один раз, микротрещины рано или поздно дадут о себе знать.

Отдирать дворники силой

Если резинки стеклоочистителей примерзли к стеклу, резкий рывок просто разорвет их. Вы не только испортите дворники, но и можете повредить механизм, который их двигает. Лучше дождаться, пока стекло прогреется изнутри, или воспользоваться размораживателем.

Использовать подручные скребки (металлические шпатели, карточки, ножи)

Металл или жесткий пластик оставляют на стекле микроцарапины, которые ночью будут бликовать от фар встречных авто. Также твердые скребки повреждают лакокрасочное покрытие. Надо снять лед? Используйте только специальные пластиковые скребки, а лучше – размораживатель-спрей, чтобы вообще ничего не тереть.

Включать дворники, чтобы смахнуть лед

Это верный способ сжечь предохранитель или даже моторчик стеклоочистителей. Резинки не смогут сдвинуть примерзший слой, а механизм получит колоссальную нагрузку, на которую он не рассчитан. Сначала полностью очистите стекло вручную.

Бить по льду, чтобы он раскололся

Попытки "обстучать" лед на дверце или стекле кулаком или щеткой могут закончиться вмятинами на металле или разбитым стеклом. Особенно боковым – оно менее защищено от ударов, чем лобовое.

Силой открывать дверь

Если уплотнители примерзли, вы рискуете просто вырвать ручку "с мясом" или сломать ее внутреннее крепление. Вместо того, чтобы тянуть дверь на себя, профессионалы советуют наоборот – несколько раз прижать ее к кузову. От давления лед на резинках треснет, и дверь откроется без лишних жертв.

Силой открывать замки

Современные ключи с электроникой внутри довольно хрупкие, а механическая личинка замка в мороз становится уязвимой. Если ключ не проворачивается, прикладывание силы приведет лишь к тому, что он сломается прямо в отверстии. Лучше воспользоваться специальным баллончиком-размораживателем для замков или, в крайнем случае, осторожно нагреть сам ключ зажигалкой. Но берегите пальцы от ожога.

Оставлять обогрев стекла на максимум сразу

Некоторые эксперты советуют прогревать стекло постепенно. Резкий поток горячего воздуха на ледяное стекло (особенно если на нем уже есть маленький скол) может привести к тому, что трещина расползется на все поле зрения.

Долго крутить стартер

Стартер потребляет огромное количество энергии и очень быстро нагревается. Если крутить его дольше 10–15 секунд, внутренняя обмотка может просто расплавиться. Лучше сделать несколько коротких попыток по 5 секунд с перерывом в минуту, чтобы дать деталям остыть.

Кроме того, на морозе емкость батареи падает, а прокручивание застывшего масла требует колоссальных усилий. Долгие попытки запуска высасывают последний заряд гораздо быстрее, чем короткие импульсы. Если за три-четыре подхода машина не завелась – аккумулятору надо дать покой, иначе он сядет в ноль.

И еще одно: когда вы долго крутите стартер, а двигатель не подхватывает, топливо продолжает впрыскиваться в цилиндры. В результате оно просто "заливает" свечи, и они перестают давать искру. После этого завести авто не удастся даже с идеальным аккумулятором, пока вы не выкрутите и не просушите свечи.

