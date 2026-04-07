Что может грозить за отказ от ВЛК в Украине: подробное объяснение

Отказ военнообязанного от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в условиях военного положения является серьезным правонарушением. Это считается уклонением от воинского долга и может иметь последствия.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины. Там также объяснили, что на ВВК возможно не явиться в том случае, если есть для этого уважительная причина, утвержденная документально.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

В министерстве отметили, что формально отказаться можно только в формате процессуального обжалования.

"Например, если повестка и направление были выданы с нарушением закона. Однако есть право обжаловать только действия должностных лиц в суде, обязанность пройти осмотр все равно остается", – заявили в ведомстве.

Если же человек получил направление и проигнорировал его, это считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, данные лица вносятся в базу "Оберег", и военнообязанный считается находящимся в розыске ТЦК. Соответственно это может привести к ограничениям в праве управления транспортными средствами и задержанию полицией.

"Если военнообязанный получил направление (в бумажной или электронной форме или через Резерв+) и не явился на осмотр без уважительных причин, это расценивается как административное нарушение законодательства о мобилизации. Суммы штрафов для граждан составляют от 17 000 до 25 500 гривен", – отметили в ведомстве.

Также объясняется, что если человек систематически игнорирует прохождение ВВК, это считается уклонением от призыва и грозит лишением свободы до 5 лет.

"Если систематически уклоняться от прохождения ВВК и игнорировать вызовы в ТЦК, такие действия могут квалифицироваться как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. И это уже будет грозить лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", – объяснили в министерстве.

В каких случаях можно не прийти на ВВК

Однако человек может не явиться для прохождения ВВК, если у него есть на это уважительная причина. К таким причинам относят:

болезнь , которая делает невозможным передвижение (должно быть подтверждено медицинским заключением о временной нетрудоспособности),

, которая делает невозможным передвижение (должно быть подтверждено медицинским заключением о временной нетрудоспособности), смерть близкого родственника

стихийное бедствие

обстрелы, препятствующие прибытию на комиссию

