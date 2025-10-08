Не носите это зимой: подолог предупредила об опасной обуви

Не каждая пара зимней обуви, которая продается в магазине или представлена на онлайн-платформах, действительно подходит для заснеженного времени года. Неправильная подошва или каблуки могут быть травмоопасными или навредить ногам.

О вызовах, которые бросает модницам зимнее время, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала подолог. Она также развеяла популярный миф о том, можно ли сушить обувь возле батареи.

Оценивая представленные пары обуви, эксперт сразу "отмела" все модели на плоской, но слишком твердой подошве. Грубый материал, который почти не гнется, не сможет повторять анатомическое положение ноги время ходьбы.

"Здесь абсолютно негибкая подошва. Она должна гнуться в переднем отделе стопы. В такой обуви нога не будет работать, и у вас будут релаксироваться мышцы голеней. Она приведет к плоскостопию", – предупредила подолог.

Также она посоветовала обращать внимание на то, чтобы линия переднего пальца всегда оставалась прямой. Иными словами, заостренный мыс также не подходит для длительного ношения и может привести к образованию мозолей и деформации суставов.

Другой "красный флажок" в зимней обуви – это тонкие и высокие каблуки. Специалист посоветовала оставить изящные модели для теплого времени года, чтобы не подвергать себя опасности на скользких, мокрых и заснеженных дорогах.

Кроссовки и берцы из водонепроницаемого материала подолог считает хорошим вариантом на зиму, а вот лоферы с "дубовой" подошвой порекомендовала оставить в прошлом.

Относительно ухода за зимней обувью существует распространенный миф. Мол, мокрые боты нужно сушить возле батареи, чтобы равномерно и быстро избавиться от влаги. На самом деле это не так.

"Это приведет к микротрещинам. Грибы, наоборот, будут размножаться, потому что снаружи будет тепло, а внутри – влажно. Мы должны использовать внутренние сушилки", – подчеркнула подолог.

