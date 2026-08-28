Что делать, если газон гниет после дождей: как его спасти

Несколько дней сильных дождей могут нанести серьезный ущерб газону. Избыток воды вытесняет воздух из почвы, из-за чего корни начинают испытывать недостаток кислорода. В результате трава желтеет, слабеет, а в наиболее переувлажненных местах может даже начать загнивать.

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В такой ситуации главное – не спешить с косьбой, подкормкой или аэрацией. Подробности сообщает Kobieta Interia.

Почему газон желтеет после сильных дождей

Трава любит влагу, но ее избыток может быть не менее опасен, чем засуха. Когда почва полностью насыщена водой, корни получают меньше кислорода. Из-за этого растения хуже усваивают питательные вещества, а сам газон постепенно теряет насыщенный зеленый цвет.

Чаще всего проблема возникает:

на тяжелых глинистых почвах;

в низинах и углублениях;

в местах, где газон часто вытаптывают;

там, где плохо отводится дождевая вода.

Особенно опасен застой воды в тёплую погоду. В жару переувлажнённая почва быстрее создает условия для развития грибковых болезней, мха, водорослей и сорняков.

Не косите мокрый газон

После ливня лучше подождать, пока трава и почва хорошо подсохнут. Мокрые травинки слипаются и пригибаются к земле, поэтому косилка срезает их неравномерно. Часть травы остается более длинной, а часть может быть повреждена или вырвана.

Кроме того, колеса косилки на мокрой почве:

оставляют колеи;

уплотняют землю;

повреждают дернину;

ухудшают отток воды в будущем.

Скошенная мокрая трава также быстро скатывается в плотные комки. Если оставить их на газоне, они будут перекрывать свет и воздух, а трава под ними начнет желтеть и гнить.

Не поливайте, пока земля остается влажной

Даже если верхушки травы уже подсохли на солнце, почва ниже может оставаться переувлажненной еще несколько дней. Проверить это легко: погрузите палец, палочку или узкую лопатку примерно на 5–10 см в землю. Если почва холодная, липкая и легко слипается в ком, дополнительный полив не нужен. После затяжных дождей автоматическую систему полива лучше временно отключить.

Не ходите по переувлажненному газону

Мокрый газон очень легко повредить даже обычной ходьбой. Каждый шаг уплотняет почву и ещё больше уменьшает количество воздуха у корней. На тяжёлых почвах следы от обуви могут оставаться заметными в течение длительного времени.

В местах, где часто ходят люди, после дождей быстрее образуются:

проплешины;

лужи;

грязевые участки;

уплотнённая земля.

Если через газон приходится регулярно проходить, стоит обустроить дорожку из плитки, камня или другого водопроницаемого материала.

Что делать, если на газоне стоит вода

Небольшая лужа после сильного ливня обычно не представляет опасности, если вода постепенно впитывается. Но если она не исчезает в течение суток или регулярно появляется в одном и том же месте, нужно искать причину.

Проверьте:

не забиты ли водостоки и дренажные решетки;

не направляют ли водосточные желоба воду прямо на газон;

нет ли на участке глубоких впадин;

не слишком ли уплотнена почва.

Если воды очень много, её можно осторожно откачать в место, где она будет безопасно стекать. Постоянные подтопления часто свидетельствуют о проблемах с рельефом или дренажем. В таком случае может потребоваться выравнивание участка, изменение направления стока или обустройство дополнительного водоотвода.

Почему после дождя появляются желтые пятна

Желтые участки не всегда означают, что газон уже погиб. Часто после нескольких сухих дней трава частично восстанавливается сама. Поэтому не стоит сразу вносить большое количество удобрений или использовать фунгициды.

Основные причины пожелтения после дождей:

нехватка кислорода у корней;

вымывание питательных веществ;

чрезмерное уплотнение почвы;

грибковые заболевания;

слой мокрой скошенной травы;

ил или земля, которые вода нанесла поверх дернины.

О грибковом поражении могут свидетельствовать не только желтые пятна, но и коричневые круги, красноватые нити, скользкие травинки или светлый налет.

Нужно ли аэрировать газон после дождей

Аэрация действительно помогает, если вода плохо впитывается из-за уплотненной почвы. Но проводить её сразу после ливня не стоит. Если прокалывать ещё влажную и липкую землю, можно повредить дернину и ещё сильнее уплотнить почву.

Подождите, пока поверхность станет влажной, но уже не болотистой. Почва не должна прилипать толстым слоем к обуви или выделять воду под давлением. На небольшом участке почву можно проколоть садовыми вилами. Для сильно уплотнённого газона более эффективным будет специальный аэратор, который извлекает небольшие цилиндры почвы. Так в землю лучше проникают воздух и вода, а корни получают больше пространства для роста.

Когда можно косить газон после дождя

Единого правила по количеству часов нет. На лёгкой песчаной почве газон иногда можно косить уже на следующий день. На глинистой земле или после нескольких дней ливней придётся подождать дольше.

Косить можно, если:

травинки сухие;

обувь не оставляет грязевых следов;

земля не проваливается под ногами;

колеса косилки не вдавливаются в почву;

после ходьбы трава быстро выпрямляется.

Если из-за дождей газон сильно отрос, не стоит сразу срезать его слишком низко. За один раз лучше срезать не более трети длины травинки.

Как восстановить газон после нескольких дней ливней

Когда почва подсохнет, осмотрите газон и постепенно приступайте к восстановлению.

Уберите с поверхности мокрую скошенную траву, листья, ил и другой мусор. Если почва уплотнилась, проведите аэрацию.

Сильно поврежденные или оголенные участки после высыхания можно разрыхлить и подсеять свежей травосмесью.

Удобрения следует вносить только тогда, когда земля уже не переувлажнена, а газон начал восстанавливаться. Избыток подкормки на влажной почве не ускорит регенерацию и может дополнительно ослабить траву.

Самое важное после затяжных дождей – дать газону просохнуть и не нагружать его лишними процедурами. Во многих случаях нескольких сухих дней достаточно, чтобы трава начала постепенно восстанавливаться.

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