Успейте подкормить ежевику: какое удобрение нужно

В августе ежевика активно формирует и наливает ягоды, поэтому потребности кустов в питательных веществах меняются. Если весной растению необходим азот для роста молодых побегов и листьев, то в конце лета его количество лучше ограничить.

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Избыток азотных удобрений стимулирует развитие зеленой массы, тогда как во время плодоношения основные силы куста должны направляться на ягоды. OBOZ.UA рассказывает, чем можно подкормить ежевику в августе и какие удобрения для нее нежелательны.

В каких элементах больше всего нуждается ежевика в августе

В период созревания урожая особенно важными для ежевики становятся калий, фосфор и магний.

Калий помогает плодам наливаться, влияет на накопление сахаров и способствует их созреванию.

Фосфор поддерживает корневую систему и процессы, связанные с плодоношением.

Магний необходим для нормальной работы листьев и фотосинтеза, благодаря которому растение получает энергию для формирования урожая.

В то же время следует внимательно читать состав препаратов. Ежевика чувствительна к избытку хлора, поэтому для неё лучше выбирать безхлорные калийные удобрения.

Какие минеральные удобрения можно использовать

Для летней подкормки часто применяют сульфат калия или калимагнезию. Один из вариантов — приготовить раствор из примерно 40 г удобрения на 10 л воды.

Перед внесением питательной смеси почву вокруг куста желательно сначала увлажнить обычной водой. После этого удобрение вносят в прикорневую зону.

Проводить такую подкормку лучше утром или в пасмурную погоду, когда нет сильной жары. Слишком часто удобрять кусты не нужно — между внесениями следует делать перерыв не менее двух недель.

Чем подкормить ежевику без минеральных препаратов

Для сторонников органического ухода одним из вариантов может стать травяной настой. Для его приготовления используют крапиву, одуванчик, лопух и другую зеленую растительную массу.

Траву измельчают, заливают водой и оставляют настаиваться на несколько дней. После этого жидкость процеживают и используют для полива, предварительно разбавив водой при необходимости.

Можно ли использовать древесную золу

Древесную золу также применяют в качестве источника калия и других минеральных элементов. Для жидкой подкормки примерно стакан золы можно размешать в 10 л воды, оставить на сутки, а затем использовать настой для полива кустов.

В то же время зола имеет щелочную реакцию, поэтому злоупотреблять ею не стоит, особенно если почва на участке и без того нейтральная или щелочная.

Чего лучше не давать ежевике в конце лета

В период активного плодоношения не стоит увлекаться азотными удобрениями. Они могут спровоцировать интенсивный рост новых побегов вместо нормального созревания ягод и подготовки растения к завершению сезона.

Также нежелательны удобрения с высоким содержанием хлора. Для ежевики лучше выбирать калийные препараты без него и строго соблюдать рекомендованную производителем дозировку.

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