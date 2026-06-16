Что делать, чтобы помидоры росли крупными: есть один секрет

Почти каждый дачник хотя бы раз пробовал выращивать на своем огороде помидоры, но не все были впечатлены объемом урожая и могли сдаться и отказаться от этого овоща. Между тем, для получения большого количества сочных плодов с растения важно обеспечить ему правильный уход – в частности, соответствующим образом сформировать кусты.

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Одним из главных приемов ухода за помидорами является пасынкование – удаление боковых побегов, которые появляются в пазухах листьев. Если их не удалять, растение тратит силы на лишнюю зелень, вместо того чтобы формировать плоды, отмечает издание "На пенсии". Особенно важно избавляться от пасынков, растущих ниже первой цветочной кисти, а также периодически обрывать нижнюю листву – она тоже оттягивает на себя питательные вещества. Причем способ формирования томатного куста зависит от того, сколько стеблей вы хотите оставить.

Формирование в один стебель

В этом случае убирают абсолютно все боковые побеги. Куст быстро вытягивается вверх, а плоды формируются более крупными. Однако из-за высоты растение обязательно нужно подвязывать, иначе стебель может не выдержать веса урожая.

Формирование в два стебля

К основному стеблю добавляют еще один побег. Обычно выбирают самый сильный пасынок, который растет под первой цветочной кистью. Все остальные удаляют, чтобы не перегружать растение.

Формирование в три стебля

Оставляют главный побег и еще два дополнительных. Один – под нижним соцветием, второй – рядом с ним, если он хорошо развит. Остальные пасынки удаляют, чтобы куст не разрастался чрезмерно.

Если вы выращиваете крупноплодные сорта, стоит заранее определиться с желаемым размером помидоров. Для плодов весом около 200-300 граммов лучше всего подходит формирование на 2-3 стебля. Кроме того, важно регулировать количество завязей: когда первые из них достигают примерно 2 см, на каждой кисти оставляют только 2-3 самых сильных, а остальные удаляют вместе с лишними бутонами.

Высокорослые томаты достаточно гибкие в уходе, поэтому можно экспериментировать со схемами формирования. Главное правило – не перегружать побеги, чтобы растение могло нормально развиваться и питать плоды.

Низкорослые сорта ведут себя иначе: им не подходит полное удаление пасынков. В этом случае достаточно оставить 1-2 дополнительных побега. То же самое касается и помидоров черри – 2-3 стебля будет вполне достаточно, чтобы куст выдержал нагрузку плодами.

Чтобы правильно завершить сезон и помочь плодам быстрее созреть, примерно за полтора месяца до конца выращивания стоит прищипнуть верхушку растения. Точку роста обрезают над двумя листьями выше первой цветочной кисти. Это останавливает дальнейший рост и направляет все силы растения на наливание и созревание уже сформировавшихся помидоров.

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