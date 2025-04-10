'Спасает' ли уплата штрафа от мобилизации: подробное объяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой военнообязанных граждан призывают на службу. Уклонение от мобилизации строго наказывается и влечет за собой административную и даже уголовную ответственность.

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Относительно недавно в Украине существенно увеличили штрафы за нарушение правил воинского учета и мобилизации. OBOZ.UA выяснил, могут ли мобилизовать человека даже после уплаты штрафа.

В мае 2024 года народные депутаты проголосовали за законопроект №10379, который регламентирует усиление ответственности за нарушения правил воинского учета. Административное взыскание за совершение в особый период нарушений правил воинского учета и мобилизации может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позже одного года со дня его совершения.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа в размере 3400-5100 грн. Повторное нарушение – штраф от 3400 до 8500 грн. В особый период – штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Кроме того, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5100 до 8500 грн и на должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от 17 000 до 25 500 грн. Повторное нарушение – штраф на граждан от 8500 до 11 900 грн и на должностные лица от 25 500 до 34 000 грн. В особый период штраф для граждан установлен в размере от 17 000 до 25 500 грн и на должностные лица от 34 000 до 42 500 грн.

По словам адвоката Ларисы Кись, уплата штрафа за неявку в ТЦК не освобождает от воинской обязанности. Она уточнила, что уплата штрафа является лишь "исполнением долга за нарушение", а именно – за неявку по повестке в определенную дату.

Любая другая повестка с вызовом на другую дату и неявка в эту дату будет новым нарушением. Также юрист уточнила, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

Напомним, в Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации и понес за это уголовную ответственность. В результате отказа проходить воинскую службу он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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