Чем поливать розы, чтобы они цвели до поздней осени: хитрый лайфхак от опытных цветоводов

Не стоит оставлять розы без присмотра после того, как цветы отцвели. Это подходящее время, чтобы создать для них условия, благоприятные для дальнейшего роста. Одна простая обработка может ещё больше укрепить их здоровье.

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Нам не всегда нужны готовые удобрения для ухода за садовыми растениями. Иногда полезное решение можно найти среди продуктов, которые мы регулярно держим на кухне. Как сделать домашнее удобрение, расскажет OBOZ.UA.

В зависимости от сорта, розы могут цвести с конца весны до первых осенних холодов. Поэтому после первого распускания цветов стоит позаботиться об их состоянии, чтобы обеспечить им силы для следующих бутонов.

Чтобы ухаживать за ними после цветения, стоит приготовить собственное удобрение для роз, которое поможет им восстановить силы.

Все, что вам нужно сделать, — это взять из холодильника молоко. Его эффективность заключается в том, что оно содержит кальций, калий, магний, фосфор и органические соединения. Однако перед использованием убедитесь, что молоко, которое вы используете, не содержит добавленного сахара или какао и является свежим.

Только после этого следует разбавлять его водой. Для роз рекомендуется использовать 1 часть молока на 5 частей воды. Вылейте приготовленную смесь на почву, стараясь не поливать листья и цветы, чтобы предотвратить появление пятен.

Будьте осторожны, не переусердствуйте с жидкостью, так как это может привести к переувлажнению корней. Этот домашний молочный кондиционер следует использовать не чаще, чем каждые 2–4 недели.

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