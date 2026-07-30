Когда поливать сад в жаркую погоду: названо лучшее время

Жара — это настоящее испытание для сада, а неправильный полив может принести растениям больше вреда, чем пользы. Многие люди днём берутся за шланг или лейку, не осознавая, что это один из самых неподходящих периодов для полива.

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Садоводы рекомендуют определённое время, которое помогает растениям пережить высокие температуры, пишет OBOZ.UA.

В жаркую погоду растениям нужен регулярный доступ к воде, но важно не только её количество, но и время. Неправильный полив может привести к быстрому испарению воды или вызвать проблемы со здоровьем. Мы расскажем вам, когда поливать растения, чтобы избежать вреда.

Летом выбор правильного времени для полива растений чрезвычайно важен, поскольку неправильный выбор может быть вредным. Опытные садоводы рекомендуют поливать утром между 5:00 и 9:00. Это замедляет испарение воды, позволяя растениям впитывать е ев большем количестве. В то же время вода не застаивается в почве, так как температура окружающей среды быстро повышается, а лишняя вода испаряется, предотвращая инфекции.

Если у вас нет времени утром, поливать можно вечером. Однако следует учитывать, что вода в это время дольше будет оставаться в почве. Тем не менее это всё же лучшее время, чем полдень или днём, поскольку растения в это время испытывают тепловой шок и негативно реагируют на разницу температур между водой, которую они получают, и температурой почвы и воздуха.

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