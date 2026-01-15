УкраїнськаУКР
русскийРУС

Чем поливать орхидеи, чтобы они цвели месяцами: домашнее средство

OBOZ.UA
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Чем поливать орхидеи, чтобы они цвели месяцами: домашнее средство

Заставить орхидею цвести месяцами подряд может быть сложно, но одна любительница цветов поделилась своими лучшими советами по уходу за этим растением.

Видео дня

Так, на странице Orchids Tips and Tricks в Facebook одна женщина рассказала, что увидела фантастические результаты цветения, когда использовала два ингредиента для полива орхидей.

"Последние несколько месяцев я подкармливала свою орхидею банановым раствором и рисовой водой, и наконец получила замечательные цветы, о которых мечтала", – написала она.

Хотя это не рекомендуется делать каждый раз во время полива, замачивание банановой кожуры в воде может обеспечить комнатное растение разнообразными питательными веществами, включая калий, фосфор и кальций.

Вы можете приготовить банановый раствор для полива, поместив свежие банановые кожуры в воду минимум на 48 часов, а затем разбавив их перед использованием.

Или же вы можете высушить банановые кожуры в течение нескольких дней, прежде чем измельчить их в порошок. Затем этим можно посыпать верхнюю часть коры орхидеи или, если пересаживаете растение, смешать с субстратом для выращивания.

Рисовая вода также является отличным вариантом, она дает результаты, подобные банановому раствору, но ее не следует использовать слишком часто.

Она содержит большое количество азота, фосфора и калия, а также крахмала. Чтобы его приготовить, сначала замочите любой вид риса в воде минимум на 30 минут. По истечении времени процедите воду в бутылку или банку и замочите на одну неделю.

Через неделю разведите раствор равным количеством воды, а затем опрыскайте корни и оставьте действовать как удобрение.

Рисовая подкормка также является эффективным инсектицидом для комнатных растений, что особенно важно в зимние месяцы, чтобы защититься от насекомых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы орхидеи обильно зацвели зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.