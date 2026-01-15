Чем поливать орхидеи, чтобы они цвели месяцами: домашнее средство
Заставить орхидею цвести месяцами подряд может быть сложно, но одна любительница цветов поделилась своими лучшими советами по уходу за этим растением.
Так, на странице Orchids Tips and Tricks в Facebook одна женщина рассказала, что увидела фантастические результаты цветения, когда использовала два ингредиента для полива орхидей.
"Последние несколько месяцев я подкармливала свою орхидею банановым раствором и рисовой водой, и наконец получила замечательные цветы, о которых мечтала", – написала она.
Хотя это не рекомендуется делать каждый раз во время полива, замачивание банановой кожуры в воде может обеспечить комнатное растение разнообразными питательными веществами, включая калий, фосфор и кальций.
Вы можете приготовить банановый раствор для полива, поместив свежие банановые кожуры в воду минимум на 48 часов, а затем разбавив их перед использованием.
Или же вы можете высушить банановые кожуры в течение нескольких дней, прежде чем измельчить их в порошок. Затем этим можно посыпать верхнюю часть коры орхидеи или, если пересаживаете растение, смешать с субстратом для выращивания.
Рисовая вода также является отличным вариантом, она дает результаты, подобные банановому раствору, но ее не следует использовать слишком часто.
Она содержит большое количество азота, фосфора и калия, а также крахмала. Чтобы его приготовить, сначала замочите любой вид риса в воде минимум на 30 минут. По истечении времени процедите воду в бутылку или банку и замочите на одну неделю.
Через неделю разведите раствор равным количеством воды, а затем опрыскайте корни и оставьте действовать как удобрение.
Рисовая подкормка также является эффективным инсектицидом для комнатных растений, что особенно важно в зимние месяцы, чтобы защититься от насекомых.
