Чем поливать гортензии, чтобы они красиво цвели

Гортензии – это красивые растения, которые могут украсить любой сад своими крупными соцветиями различных цветов.

Однако, если в вашем саду есть гортензии, вы могли заметить, что они начинают выглядеть немного хуже под палящим летним солнцем. Хотя поливать растения всегда рекомендуется в жаркую погоду, иногда одной воды недостаточно, чтобы оживить ваш сад, поскольку некоторые цветы также могут нуждаться в подкормке удобрениями, пишет Express.

По словам эксперта по садоводству, добавление кофейной гущи в воду для полива гортензий может помочь обеспечить ваши цветы такими необходимыми питательными веществами.

Кофейная гуща – это остатки, остающиеся после того, как горячая вода прошла через молотые зерна для приготовления чашки кофе. Обычно вы выбрасываете ее после приготовления утреннего напитка, но она может пригодиться в вашем саду.

Одна из эксперток рассказала, что она смешивает землю с большим количеством воды, а затем использует эту жидкость для полива своих гортензий, обеспечивая их жизненно важными питательными веществами, необходимыми для роста здоровых цветов.

Вы также можете поместить кофейную гущу непосредственно в почву, если не хотите поливать растения кофе. Но тем, у кого ярко-розовые гортензии, следует быть осторожными, используя этот метод, поскольку кофейная гуща изменяет уровень pH почвы, что может изменить цвет ваших цветов с розового на голубой.

Гортензии – уникальное растение, и вы можете получить голубые цветы, только если посадите их в кислую почву. Если вы не хотите голубых цветов, вам следует избегать добавления в почву любых веществ, которые изменят ее уровень pH.

