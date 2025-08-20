Что сделать в августе, чтобы гортензии цвели ярче и обильнее

Гортензии, известные своим впечатляющим цветением, часто не получают должного внимания от садоводов, особенно в преддверии сентября. В это время года гортензии часто сталкиваются с трудностями из-за суровых погодных условий, а недооцененные растения более склонны к увяданию или полному прекращению цикла цветения.

Видео дня

Обычно гортензии следует обрезать до сентября, чтобы стимулировать рост. Хотя это необходимо не для всех разновидностей, некоторым нужна эта процедура для роста и дальнейшего хорошего цветения. Поэтому рекомендуется обрезать гортензии, цветущие летом, пишет Express.

Чтобы обеспечить лучший рост и оптимальное цветение, растения необходимо правильно обрезать. Для этого нужно удалять увядшие цветы, одновременно стимулируя рост новых побегов.

Обрезать стебли надо примерно до трети их высоты, заботясь о сохранении гармоничной формы куста

Такой тип обрезки можно использовать для гортензий, которые цветут непрерывно.

Какие гортензии не следует обрезать в конце лета?

Важно отметить, что не все гортензии цветут одновременно. Поэтому их не следует обрезать одинаково. По словам экспертов, лучше избегать обрезки весеннецветущих гортензий, таких как Hydrangea paniculata и Hydrangea quercifolia.

Если вы хотите наслаждаться красивыми цветами в следующем году, это важный совет. Рекомендуется обрезать растения в конце зимы или в начале весны, чтобы стимулировать рост.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, надо ли обрезать гортензии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.