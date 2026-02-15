Чем подкормить смородину, чтобы ягоды были слаще: эффективное удобрение

Смородина – одна из самых популярных ягодных культур. Чтобы кусты дали обильный урожай и порадовали сладкими, крупными ягодами, им нужна своевременная подкормка.

Опытные садоводы советуют не медлить и внести удобрение уже в феврале. OBOZ.UA рассказывает, какая подкормка считается одной из самых эффективных и как правильно ее приготовить.

Почему важно подкармливать смородину в феврале

В конце зимы кусты постепенно выходят из периода покоя. В это время закладываются цветочные почки, формируется будущий урожай и начинается активизация корневой системы. Если обеспечить растение питательными веществами именно в этот период, оно быстрее тронется в рост и лучше перенесет весенние перепады температур. Ранняя подкормка также влияет на вкус ягод – они становятся слаще и крупнее.

Древесная зола

Древесная зола содержит калий, кальций и фосфор – элементы, необходимые для формирования ягод. Калий способствует накоплению сахаров в плодах, благодаря чему смородина становится слаще. Кальций укрепляет ткани растения, а фосфор поддерживает развитие корневой системы. Кроме того, зола помогает снизить кислотность почвы и частично защищает от вредителей.

Перепревший навоз

Перепревший навоз – ценное органическое удобрение, богатое азотом и полезными органическими веществами. Азот стимулирует наращивание зеленой массы, а также помогает растению формировать больше цветочных почек. Органические компоненты улучшают структуру почвы, делают ее рыхлой и плодородной. В результате куст получает полноценное питание и развивается активнее.

Как приготовить эффективную подкормку

Для приготовления удобрения смешайте древесную золу и перепревший навоз в пропорции 1:1. Полученную смесь разведите в десяти литрах теплой воды. Оставьте раствор на два-три часа, чтобы питательные вещества полностью растворились.

После этого полейте кусты смородины из расчета примерно два-три литра под каждый куст, равномерно распределяя жидкость вокруг корневой зоны. Важно не лить раствор непосредственно на стебли, чтобы избежать повреждений.

Когда и как правильно вносить

Лучшее время для такой подкормки – февраль, когда почва начинает постепенно прогреваться, а кусты пробуждаются после зимнего покоя. Если земля еще мерзла, стоит дождаться оттепели. Раннее внесение удобрений ускорит старт весеннего роста и поможет заложить основу для богатого урожая.

